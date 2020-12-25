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В Челси называют Эрлинга Холанда главной трансферной целью в 2021-м году
Согласится ли номинант премии Golden Boy перебраться в Лондон?
Форвард "Боруссии"
"Синие" хотят купить футболиста в летнее трансферное окно, более того, трансфер Холанда является приоритетным для "Челси" в следующем году.
Напомним, Эрлинг Холанд стал игроком "Боруссии" в январе 2020 года, перейдя из австрийского клуба "РБ Зальцбург" за 20 млн евро.
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