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В Челси называют Эрлинга Холанда главной трансферной целью в 2021-м году

Англия
(1 голосов)

Согласится ли номинант премии Golden Boy перебраться в Лондон?

В Челси называют Эрлинга Холанда главной трансферной целью в 2021-м году
Новина українською

Форвард "Боруссии" Эрлинг Холанд может вскоре переехать в "Челси", сообщает Sky Sport.

"Синие" хотят купить футболиста в летнее трансферное окно, более того, трансфер Холанда является приоритетным для "Челси" в следующем году.

Напомним, Эрлинг Холанд стал игроком "Боруссии" в январе 2020 года, перейдя из австрийского клуба "РБ Зальцбург" за 20 млн евро.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) трансферы Челси (Лондон) Эрлинг Холанд
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Комментарии (1)
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Cannabis Sativa (Луцк)
25.12.2020 в 10:37
А раньше, когда он дешевле стоял, Абрамович с Лэмпардом таланта в нем не видели?
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