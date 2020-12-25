В Челси называют Эрлинга Холанда главной трансферной целью в 2021-м году

Форвард "Боруссии" Эрлинг Холанд может вскоре переехать в "Челси", сообщает Sky Sport.

"Синие" хотят купить футболиста в летнее трансферное окно, более того, трансфер Холанда является приоритетным для "Челси" в следующем году.

Напомним, Эрлинг Холанд стал игроком "Боруссии" в январе 2020 года, перейдя из австрийского клуба "РБ Зальцбург" за 20 млн евро.