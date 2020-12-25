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Бывший тренер сборной Англии рассказал о перспективах Ман Юнайтед в АПЛ
Они могут выиграть любой матч...
Экс-наставник сборной Англии Стив Макларен положительно оценивает игру "Манчестер Юнайтед" в Премьер-лиге.
- Как они обрушились на "Эвертон" в первые 30 минут. Они полностью разобрали "Лидс" – перебежали, превзошли по физике. Немногие команды могут провернуть это с "Лидсом".
У них есть игроки, они набирают форму. Я слышал, как Сульшер говорил о том, как улучшается их физическая форма – этого не было в начале сезона.
При этом, качественные игроки в "МЮ", у них есть цели. Они могут выиграть любой матч. Поверьте мне, "МЮ" – явный претендент на чемпионство, – цитирует Макларена Talk Sport.
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