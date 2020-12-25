Арсенал может отдать защитника в аренду в Атлетико

Защитник "Арсенала" Эйнсли Мэйтланд-Найлс может этой зимой перебраться в Испанию, сообщает The Mail.

На 23-летнего англичанина претендует "Атлетико", который намерен арендовать игрока в январе.

В текущем сезоне Мэйтланд-Найлс провел 17 матчей за "Арсенал", а также 5 игр за сборную Англии. Его контракт с "канонирами" рассчитан до июня 2023 года.