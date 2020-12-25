Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арсенал может отдать защитника в аренду в Атлетико
Игрока оценивают в 18 миллионов евро
Защитник "Арсенала" Эйнсли Мэйтланд-Найлс может этой зимой перебраться в Испанию, сообщает The Mail.
На 23-летнего англичанина претендует "Атлетико", который намерен арендовать игрока в январе.
В текущем сезоне Мэйтланд-Найлс провел 17 матчей за "Арсенал", а также 5 игр за сборную Англии. Его контракт с "канонирами" рассчитан до июня 2023 года.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Ярмоленко ушел из Боруссии после того, как получил сообщение от руководства клуба
- Герой футбольного дня. Артем Милевский
- Хацкевич вспомнил интимный момент в машине с Кахой Каладзе
- Ювентус и Наполи заинтересовались Зинченко - СМИ
- Бывшая девушка Дениса Попова закрутила роман с защитником Шахтера и сборной Украины. ФОТО
- Невероятная подруга Цитаишвили, с которой футболист проводит отпуск. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...