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Арсенал может отдать защитника в аренду в Атлетико

Англия
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Игрока оценивают в 18 миллионов евро

Арсенал может отдать защитника в аренду в Атлетико
Новина українською

Защитник "Арсенала" Эйнсли Мэйтланд-Найлс может этой зимой перебраться в Испанию, сообщает The Mail.

На 23-летнего англичанина претендует "Атлетико", который намерен арендовать игрока в январе.

В текущем сезоне Мэйтланд-Найлс провел 17 матчей за "Арсенал", а также 5 игр за сборную Англии. Его контракт с "канонирами" рассчитан до июня 2023 года.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Арсенал (Лондон) Эйнсли Мэйтленд-Найлс
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