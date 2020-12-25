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Арсенал - Челси. Хорошо ли вы помните футболистов, выступавших за эти команды? Тест

Англия
(2 голосов)

Ответите на 15 вопросов за три минуты?

Арсенал - Челси. Хорошо ли вы помните футболистов, выступавших за эти команды? Тест
Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

26 декабря состоится один из самых интересных матчей 15-го тура АПЛ - лондонское дерби между "Арсеналом" и "Челси".

Перед этим поединком мы предлагаем вам вспомнить игроков, которые выступали за эти команды, пройдя наш тест. Вам будет дано 15 игроков и три минуты. В тесте будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за один из этих коллективов.

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В статье: Арсенал (Лондон) Челси (Лондон) квиз от UA-Футбол
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