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Арсенал - Челси. Хорошо ли вы помните футболистов, выступавших за эти команды? Тест
Ответите на 15 вопросов за три минуты?
26 декабря состоится один из самых интересных матчей 15-го тура АПЛ - лондонское дерби между "Арсеналом" и "Челси".
Перед этим поединком мы предлагаем вам вспомнить игроков, которые выступали за эти команды, пройдя наш тест. Вам будет дано 15 игроков и три минуты. В тесте будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за один из этих коллективов.
Читайте такжеУгадайте футболиста по его клубной карьере. ТЕСТ
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