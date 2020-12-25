Кайл Уокер и Габриэл Жезус сдали положительные тесты на коронавирус

Двое представителей тренерского штаба "Манчестер Сити" и игроки Габриэл Жезус и Кайл Уокер сдали положительные тесты на COVID-19, - сообщает сайт клуба.

Все четверо уже находятся на самоизоляции за протоколом карантина в Великобритании.

Поэтому два игрока пропустят завтрашний домашний поединок АПЛ с "Ньюкасл Юнайтед" (в 22:00).