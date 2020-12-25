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Кайл Уокер и Габриэл Жезус сдали положительные тесты на коронавирус

Англия
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Минус два для Пепа

Кайл Уокер и Габриэл Жезус сдали положительные тесты на коронавирус
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Двое представителей тренерского штаба "Манчестер Сити" и игроки Габриэл Жезус и Кайл Уокер сдали положительные тесты на COVID-19, - сообщает сайт клуба.

Все четверо уже находятся на самоизоляции за протоколом карантина в Великобритании.

Поэтому два игрока пропустят завтрашний домашний поединок АПЛ с "Ньюкасл Юнайтед" (в 22:00).

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В статье: Кайл Уокер Манчестер Сити (Англия) АПЛ Манчестер Сити Габриэл Жезус Габриэль Жезус коронавирус
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