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Кайл Уокер и Габриэл Жезус сдали положительные тесты на коронавирус
Минус два для Пепа
Двое представителей тренерского штаба "Манчестер Сити" и игроки Габриэл Жезус и Кайл Уокер сдали положительные тесты на COVID-19, - сообщает сайт клуба.
Все четверо уже находятся на самоизоляции за протоколом карантина в Великобритании.
Поэтому два игрока пропустят завтрашний домашний поединок АПЛ с "Ньюкасл Юнайтед" (в 22:00).
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