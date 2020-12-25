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Арсенал – Челси. АУДИО онлайн трансляция лондонского дерби
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Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 15-го тура чемпионата Англии "Арсеналом" и "Челси".
Болельщики привыкли, что перед очными противостояниями коллективы из Лондона занимают более высокие места. Допустим "синие" находятся хотя бы на пятой позиции в турнирной таблице АПЛ, но ведь "канониры" ближе к зоне вылета, чем к экватору зачетного рейтинга! Сумеет ли Артета шокировать оппонента? Или Лэмпард возьмет легкие три балла? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 26 декабря – в 19:25 по киевскому времени.
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