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Тоттенхэм может подписать ключевого форварда Вольфсбурга за 35 миллионов
У игрока есть договоренность с клубом
Ключевой форвард "Вольфсбурга" Ваут Вегхорст может зимой оказаться в "Тоттенхэме".
По информации Кристиана Фалька, у игрока есть договоренность с клубом о своем уходе, если поступит предложение в районе 35 миллионов. "Тоттенхэм" считается главным претендентом.
About the rumors of @SpursOfficial & Wout Weghorst. True: the striker has a promise from his club @VfL_Wolfsburg that a transfer is possible from about 35 million euros if Tottenham make a bid pic.twitter.com/wVfp9akSeY— Christian Falk (@cfbayern) December 25, 2020
В текущем сезоне Ваут забил 13 голов в 18-ти матчах.
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