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Тоттенхэм может подписать ключевого форварда Вольфсбурга за 35 миллионов

Англия
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У игрока есть договоренность с клубом

Тоттенхэм может подписать ключевого форварда Вольфсбурга за 35 миллионов
UA-Футбол
Новина українською

Ключевой форвард "Вольфсбурга" Ваут Вегхорст может зимой оказаться в "Тоттенхэме".

По информации Кристиана Фалька, у игрока есть договоренность с клубом о своем уходе, если поступит предложение в районе 35 миллионов. "Тоттенхэм" считается главным претендентом.

В текущем сезоне Ваут забил 13 голов в 18-ти матчах.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Вольфсбург Ваут Вегхорст
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