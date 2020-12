Тоттенхэм может подписать ключевого форварда Вольфсбурга за 35 миллионов

Ключевой форвард "Вольфсбурга" Ваут Вегхорст может зимой оказаться в "Тоттенхэме".

По информации Кристиана Фалька, у игрока есть договоренность с клубом о своем уходе, если поступит предложение в районе 35 миллионов. "Тоттенхэм" считается главным претендентом.

About the rumors of @SpursOfficial & Wout Weghorst. True: the striker has a promise from his club @VfL_Wolfsburg that a transfer is possible from about 35 million euros if Tottenham make a bid pic.twitter.com/wVfp9akSeY