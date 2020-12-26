Артета: Челси обладает сильнейшим составом в АПЛ

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета считает, что "Челси" обладает сильнейшим подбором игроков в Премьер-Лиге.

"Естественно, "Челси" обладает отличным подбором игроков. То была первоклассная команда, когда мы играли против них несколько месяцев назад в финале Кубка Англии.

В данный момент можно говорить о "Челси" как о, пожалуй, сильнейшем, составе в Премьер-Лиге. Они очень хорошо выступают, Фрэнк очень хорошо делает свою работу.

Их команда полна уверенности в себе, и хотя у них порой случаются поражения, они определенно будут сражаться за первое место. Я бы не хотел сравнивать их с нами. В данный момент похоже на то, что у них все работает хорошо, а у нас этого нет", — цитирует Артету ESPN.