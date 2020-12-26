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Клопп: У Салаха нет причин покидать Ливерпуль

Англия
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Немецкий наставник уверен в сохранении одного из своих лидеров

Клопп: У Салаха нет причин покидать Ливерпуль
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Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не понимает, почему нападающий Мохамед Салах вообще может захотеть уйти из мерсисайдского клуба.

На прошлой неделе Салах намекнул на возможный переезд в Ла Лигу. Однако Клопп не видит здесь никакой проблемы и считает, что Мохамед и так находится в прекрасном месте.

"В данный момент единственная причина для отъезда из "Ливерпуля" — это погода. Какие еще причины могут быть? Это один из крупнейших клубов в мире. Мы платим хорошие деньги — возможно, не больше всех, но платим хорошо. У нас сенсационный стадион с выдающимися болельщиками, у нас армии фанатов по всему миру, и у нас самый приятный цвет — красный.

Ты не можешь заставлять людей остаться в клубе. И, кстати, мы этого никогда не делали. Все зависит от времени, важно выбрать правильный момент. Мы постоянно производим какие-то изменения и приглашаем игроков, и если игрок хочет уйти, мы не можем его удерживать. Просто я не пойму, почему кто-то может захотеть уйти от нас", — цитирует Клоппа The Guardian.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Мохамед Салах
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