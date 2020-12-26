Клопп: У Салаха нет причин покидать Ливерпуль

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не понимает, почему нападающий Мохамед Салах вообще может захотеть уйти из мерсисайдского клуба.

На прошлой неделе Салах намекнул на возможный переезд в Ла Лигу. Однако Клопп не видит здесь никакой проблемы и считает, что Мохамед и так находится в прекрасном месте.

"В данный момент единственная причина для отъезда из "Ливерпуля" — это погода. Какие еще причины могут быть? Это один из крупнейших клубов в мире. Мы платим хорошие деньги — возможно, не больше всех, но платим хорошо. У нас сенсационный стадион с выдающимися болельщиками, у нас армии фанатов по всему миру, и у нас самый приятный цвет — красный.

Ты не можешь заставлять людей остаться в клубе. И, кстати, мы этого никогда не делали. Все зависит от времени, важно выбрать правильный момент. Мы постоянно производим какие-то изменения и приглашаем игроков, и если игрок хочет уйти, мы не можем его удерживать. Просто я не пойму, почему кто-то может захотеть уйти от нас", — цитирует Клоппа The Guardian.