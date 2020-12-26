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Лэмпард: Почему Челси проведёт 2 игры за 48 часов, а Ливерпуль и МЮ – нет?

Англия
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Наставник раскритиковал календарь

Лэмпард: Почему Челси проведёт 2 игры за 48 часов, а Ливерпуль и МЮ – нет?
Новина українською

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард раскритиковал лигу за составление расписания.

"Две игры за два дня, 48 часов. Я не пытаюсь умничать, это важный момент для нас, потому что другие команды, которые участвуют в борьбе за верхние места в чемпионате, играют два матча за три дня.

"Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Ливерпуль" проведут две игры за три или четыре дня. Это контрпродуктивно для качества Премьер-лиги, это риск для игроков, если они сыграют оба матча. Все знают это.

И я точно знаю, что произошло: игра транслируется в прямом эфире, как и все матчи сейчас. И мы играем с "Арсеналом" в Boxing Day, а наш матч против "Ман Сити" отодвинулся на воскресенье.

Так что расписание указывало на то, что мы не можем играть, и "Астон Вилла" тоже хотела сыграть во вторник, им нужен был еще один день. Этого же хотели и мы, но нам отказали и Премьер-лига, и бродкастеры.

Я не знаю, как это соответствует принципу справедливости. Я считаю, что это неправильно, что это не приведет ни к чему хорошему для игроков, которые выступают на топ-уровне. Не поймите меня неправильно, у "Астон Виллы" та же самая проблема. Мы играем с ними, и у нас одинаковые проблемы", – сказал Лэмпард Goal.

"Челси" сыграет с "Арсеналом" сегодня в 19.30. Игра с "Астон Виллой" состоится 28 декабря в то же время.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Арсенал (Лондон) Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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