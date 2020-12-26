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Клопп: Приятно быть на первом месте к Рождеству, но это ничего не значит

Англия
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Наставник не спешит делать выводы посреди сезона

Клопп: Приятно быть на первом месте к Рождеству, но это ничего не значит
Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что первое место в Премьер-Лиге к Рождеству не имеет для него никакого особого значения.

Это Рождество "красные" встретили в качестве лидера Премьер-Лиги, однако предыдущий опыт Клоппа говорит о том, это вовсе не является гарантией титула.

"Естественно, когда ты лидер на Рождество, это автоматически не означает, что ты будешь чемпионом в мае. Иначе мы бы уже дважды выиграли титул.

Это лучшее положение, которое ты можешь занимать в данный момент, но и только. Мы еще не сыграли и половины сезона. Приятно быть первыми, но на этом все.

Два года назад мы были на вершине к Рождеству, но лигу не выиграли. Это случилось не из-за недостаточной концентрации, а из-за мастерства наших конкурентов, и это мастерство по-прежнему присутствует", — цитирует Клоппа BBC.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль
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