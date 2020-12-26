Клопп: Приятно быть на первом месте к Рождеству, но это ничего не значит

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что первое место в Премьер-Лиге к Рождеству не имеет для него никакого особого значения.

Это Рождество "красные" встретили в качестве лидера Премьер-Лиги, однако предыдущий опыт Клоппа говорит о том, это вовсе не является гарантией титула.