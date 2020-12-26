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Бруну Фернандеш: Мне всё нравится в МЮ, не хватает только трофеев
Португалец уже почти год в клубе
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш дал оценку своему первому году выступлений за клуб с "Олд Траффорд".
Фернандеш значительно преобразил "Юнайтед" после своего перехода из "Спортинга" в январе 2020, утвердившись лидером и ключевым игроком команды Оле Гуннара Сульшера.
Однако одна вещь по-прежнему печалит Бруну. Речь про отсутствие трофеев, и 26-летний португалец надеется это исправить в 2021 году.
"Мне очень нравится здесь. Мне очень нравится быть в одном из крупнейших клубов в мире. Моя мечта выступать в Премьер-Лиге исполнилась, я перешел в клуб, за который всегда мечтал выступать.
Конечно, играть при фанатах было приятнее. Когда я перешел, мы выступали в Кубке Англии и Лиге Европы, и у нас появилась возможность попасть в топ-4.
К сожалению, мы проиграли в двух полуфиналах и заняли третье место в лиге. В этом году мне не хватило лишь трофеев. У меня нет трофеев с этим клубом, и я не рад этому. Надеюсь, 2021 год сложится лучше в этом отношении", — сообщил Фернандеш BT Sport.
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