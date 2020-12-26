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Озил договорился с Фенербахче

Англия
(1 голосов)

Переход состоится летом?

Озил договорился с Фенербахче
Новина українською

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил провел переговоры с "Фенербахче" насчет своего трансфера в турецкий клуб со значительным понижением зарплаты.

В данный момент Озил готовится вступить в заключительные полгода по своему контракту с "Арсеналом" с зарплатой в 350 тысяч фунтов в неделю.

Отъезд Месута с "Эмирейтс" в январе по-прежнему выглядит маловероятным, однако уже со следующей недели 32-немец будет волен заключить предварительное соглашение с кем-либо из заинтересованных клубов.

Как утверждает немецкое издание Bild, этим и пытается воспользоваться "Фенербахче", чья делегация специально ездила в Лондон на переговоры с Озилом.

Турецкий клуб надеется подписать Месута свободным агентом в конце сезона и готов платить игроку 150 тыс. фунтов каждые семь дней.

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В статье: Месут Озил Фенербахче (Стамбул) Арсенал (Лондон)
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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
26.12.2020 в 15:51
Даже в Арсенале 150 тыс. в неделю было бы более чем достойно, а в Фенере это вообще фантастика!
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