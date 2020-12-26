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Озил договорился с Фенербахче
Переход состоится летом?
Полузащитник "Арсенала" Месут Озил провел переговоры с "Фенербахче" насчет своего трансфера в турецкий клуб со значительным понижением зарплаты.
В данный момент Озил готовится вступить в заключительные полгода по своему контракту с "Арсеналом" с зарплатой в 350 тысяч фунтов в неделю.
Отъезд Месута с "Эмирейтс" в январе по-прежнему выглядит маловероятным, однако уже со следующей недели 32-немец будет волен заключить предварительное соглашение с кем-либо из заинтересованных клубов.
Как утверждает немецкое издание Bild, этим и пытается воспользоваться "Фенербахче", чья делегация специально ездила в Лондон на переговоры с Озилом.
Турецкий клуб надеется подписать Месута свободным агентом в конце сезона и готов платить игроку 150 тыс. фунтов каждые семь дней.
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