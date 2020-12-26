Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сити не отпустит Зинченко посреди сезона – The Athletic
Украинец останется на "Этихад"?
"Манчестер Сити" не хочет продавать никого в ближайшее зимнее трансферное окно, сообщает The Athletic.
"Горожане" не заинтересованы в трансфере Александра Зинченко. Клуб планирует сохранить весь состав в связи с насышенным графиком в этом сезоне.
Сообщалось об интересе к украинцу со стороны "Ювентуса" и "Наполи". Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро, его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.
В этом сезоне он Зинченко 1 ассист в 6 матчах.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Миля в УПЛ, Тайсон в Бразилии - главные трансферные новости УПЛ. Халат Милевского #12
- Британский промоутер: Усик рубанет Джошуа, я это четко знаю
- ПСЖ надеется заманить Месси благодаря Почеттино
- Mirror: Вест Хэм ради подписания Жиру готов продать Ярмоленко
- Сдуй свисток. Денис Попов ответил бывшей девушке, которая теперь с Коноплей. ФОТО
- Невероятная подруга Цитаишвили, с которой футболист проводит отпуск. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Alex7Chapman (Кропивницький)
26.12.2020 в 16:23
Ответить
0
-2
kalan-86 (Анкара)
26.12.2020 в 15:49
Ответить
+3
-1
Tasha (Киев)
26.12.2020 в 15:28
Ответить
+1
-3
аалекс ( Крым)
26.12.2020 в 15:17
Ответить
+1
-2
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...