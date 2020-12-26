"Манчестер Сити" не хочет продавать никого в ближайшее зимнее трансферное окно, сообщает The Athletic.

"Горожане" не заинтересованы в трансфере Александра Зинченко. Клуб планирует сохранить весь состав в связи с насышенным графиком в этом сезоне.

Сообщалось об интересе к украинцу со стороны "Ювентуса" и "Наполи". Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро, его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

В этом сезоне он Зинченко 1 ассист в 6 матчах.