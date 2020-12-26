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Сити не отпустит Зинченко посреди сезона – The Athletic

Англия
(2 голосов)

Украинец останется на "Этихад"?

Сити не отпустит Зинченко посреди сезона – The Athletic
Новина українською

"Манчестер Сити" не хочет продавать никого в ближайшее зимнее трансферное окно, сообщает The Athletic.

"Горожане" не заинтересованы в трансфере Александра Зинченко. Клуб планирует сохранить весь состав в связи с насышенным графиком в этом сезоне.

Сообщалось об интересе к украинцу со стороны "Ювентуса" и "Наполи". Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро, его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

В этом сезоне он Зинченко 1 ассист в 6 матчах.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Александр Зинченко
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Комментарии (4)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
26.12.2020 в 16:23
так для чого тоді уся ця епопея з його трансфером... знову плодять безпідставні слухи...
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0
-2
kalan-86 (Анкара)
26.12.2020 в 15:49
Зинченко классный игрок и конечно же был бы основным в любой средней команде топ-5 лиг, но он выбрал вариант бороться (надеюсь) в Ман.Сити и это достойно уважения. Надеюсь скоро увидим Саню снова в основе Горожан на постоянной основе.
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+3
-1
Tasha (Киев)
26.12.2020 в 15:28
А сам Зіна кудись сильно рветься з Ман Сіті?
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+1
-3
аалекс ( Крым)
26.12.2020 в 15:17
На игрока основы МС, конечно, Зинченко не тянет, но для ротации - идеальный вариант.
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+1
-2


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