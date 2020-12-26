Лестер - Манчестер Юнайтед 2:2. Погоня по кругу

Игра получилась предельно простой и предсказуемой. "Ман Юнайтед" долго контролировал мяч на подступах к штрафной, а затем рассчитывал на проникающие или разрезающие передачи на кого-то из форвардов. А "Лестер" старался провести контратаки через фланги, впрочем, подопечные Роджерса так же не брезговали тем, чтобы придержать мяч, хоть и не так долго, как гости.

Первые опасные моменты возникли сразу после свистка арбитра про начало встречи. На второй минуте Рашфорд пробивал головой после хорошего паса Фернандеша, чуть выше пролетел мяч. На это хозяева ответили сразу несколькими обострениями, Олбрайтон, Варди и Мэддисон врывались в штрафную, защитники "МЮ" с трудом останавливали соперников.

На 23-й минуте прошел очередной выверенный пас от Фернандеша, отрезал он всю оборону, Рашфорд выиграл позицию и классно пробил. "Лестер" пропустил во многом банальный выпад, и вынужден был отыгрываться. Больше мячом владели "лисы", иногда старались усыпить бдительность гостей, а потом взрывались.

Быстро удалось отыграться хозяевам, один из самых активных игроков встречи забил. Барнс часто брал игру на себя, совершал рейды по левому краю и был вознагражден за свою агрессию. Пас ему отдал Мэддисон, а затем у Барнса получился смачный удар со средней дистанции. Можно отметить, что защитники часто не успевали за нападающими, поэтому регулярно возникали опасные моменты.

В середине противостояния начались так называемые "качели", при этом темп встречи был рваным. Затишье, борьба в районе центрального круга, потом резкий и неожиданный обмен атаками. Второй мяч должны были забивать манкунианцы, сначала Рашфорд не смог переиграть Шмейхеля один в один (отменный сейв голкипера). Отправил мяч в сетку Марсьяль, но вне игры увидели арбитры.

И все же подопечные Сульшера второй раз вышли вперед, замену провел норвежец, Кавани добавил, почти сразу отдав голевой пас. А забил из пределов штрафной Фернандеш, до этого Бруну раздавал пасы и сам почти не имел шансов отличиться. Победа "МЮ" могла стать вполне логичной, если бы манкунианцы продолжили в том же темпе. Но нет... "лисы" собрали все оставшиеся силы и пошли в наступление.

Решающий мяч забил тот, кто и должен был это сделать. Прошел пас с фланга от Переса (от тоже вышел на замену) и Варди из центральной зоны переправил мяч в сетку. Очередная грубейшая ошибка центрбеков "красных дьяволов". Как итог - ничья, которая никого из команд не может устроить. А вот "Ливерпуль" будет доволен.

"Лестер" и "Ман Юнайтед" остаются, соответственно, на втором и третьем месте. Но плотность в турнирной таблице невероятная, сразу несколько команд могут в этом туре потеснить их. Все самое интересное еще впереди.

АПЛ. 15-й тур

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер)

Главный судья: Майк Дин (Хесволл)

Лестер Сити - Ман Юнайтед 2:2

Голы: Барнс 31, Варди 85 - Рашфорд 23, Фернандеш 79

Лестер: 1. Шмейхель, 2. Джастин, 6. Эванс, 25. Ндиди, 27. Кастань, 3. Фофана, 8. Тилеманс, 11. Олбрайтон (Перес 81), 15. Барнс, 10. Мэддисон, 9. Варди.

Манчестер Юнайтед: 1. де Хеа, 2. Линделеф (Туанзебе 66), 3. Байи, 5. Магуайр, 23. Шоу, 18. Фернандеш, 21. Джеймс (Погба 54), 39. МакТоминай, 17. Фред, 9. Марсьяль (Кавани 76), 10. Рашфорд.

Предупреждения: Мэддисон 55 - Фернандеш 45