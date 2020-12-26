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Рашфорд стал третьим самым молодым игроком в истории Манчестер Юнайтед, который забил 50 голов в АПЛ

Англия
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Впереди него только Руни и Роналду

Рашфорд стал третьим самым молодым игроком в истории Манчестер Юнайтед, который забил 50 голов в АПЛ
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Маркус Рашфорд открыл счет в матче 15-го тура АПЛ между "Лестером" и "Манчестер Юнайтед". Этот гол стал для него 50-м за все время его выступлений в чемпионате Англии.

Англичанин оформил такое достижение в возрасте 23 лет и 56 дней. Скорее него забили полсотни голов в АПЛ лишь два игрока "Манчестер Юнайтед": Уэйн Руни (22 года 157 дней) и Криштиану Роналду (22 года 341 день). Заметим, что "любимым" клубом нынешней десятки "МЮ" есть "Лестер". Сегодняшний гол стал шестым для Рашфорда в АПЛ в ворота этой команды.

Сам матч завершился со счетом 2:2 и оставил "лис" и "красных дьяволов" на втором и третьем месте таблицы чемпионата соответственно. Рашфорд разместился на 10-ой позиции в списке бомбардиров с шестью голами в этом сезоне. Выше него находится только один игрок "Манчестер Юнайтед" - Бруно Фернандеш с десятью забитыми мячами.

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В статье: Криштиану Роналду Уэйн Руни Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
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Источник:
OptaJoe

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