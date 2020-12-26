Рашфорд стал третьим самым молодым игроком в истории Манчестер Юнайтед, который забил 50 голов в АПЛ

Маркус Рашфорд открыл счет в матче 15-го тура АПЛ между "Лестером" и "Манчестер Юнайтед". Этот гол стал для него 50-м за все время его выступлений в чемпионате Англии.

Англичанин оформил такое достижение в возрасте 23 лет и 56 дней. Скорее него забили полсотни голов в АПЛ лишь два игрока "Манчестер Юнайтед": Уэйн Руни (22 года 157 дней) и Криштиану Роналду (22 года 341 день). Заметим, что "любимым" клубом нынешней десятки "МЮ" есть "Лестер". Сегодняшний гол стал шестым для Рашфорда в АПЛ в ворота этой команды.