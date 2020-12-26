Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рашфорд стал третьим самым молодым игроком в истории Манчестер Юнайтед, который забил 50 голов в АПЛ
Впереди него только Руни и Роналду
Маркус Рашфорд открыл счет в матче 15-го тура АПЛ между "Лестером" и "Манчестер Юнайтед". Этот гол стал для него 50-м за все время его выступлений в чемпионате Англии.
Англичанин оформил такое достижение в возрасте 23 лет и 56 дней. Скорее него забили полсотни голов в АПЛ лишь два игрока "Манчестер Юнайтед": Уэйн Руни (22 года 157 дней) и Криштиану Роналду (22 года 341 день). Заметим, что "любимым" клубом нынешней десятки "МЮ" есть "Лестер". Сегодняшний гол стал шестым для Рашфорда в АПЛ в ворота этой команды.
Сам
Популярное сейчас
- Герой футбольного дня. Виктор Коваленко
- Лэмпард: Почему Челси проведёт 2 игры за 48 часов, а Ливерпуль и МЮ – нет?
- Кике Сетьен не привел Барсу к вершинам. Но он по-прежнему востребован в Испании
- Зинченко отдал голевой навес в матче против Арсенала - ВИДЕО
- Бывшая девушка Дениса Попова закрутила роман с защитником Шахтера и сборной Украины. ФОТО
- Сексуальная жена вратаря Динамо дразнит фанатов эффектными фото в Мексике. ФОТО