АПЛ. Астон Вилла громит Кристал Пэлас, Фулхэм и Саутгемптон голов не забивали

АПЛ. 15-й тур

Первый же удар по воротам гостей из Лондона пришелся в цель. На пятой минуте Траоре здорово приложился к мячу. Затем Грилиш и опять Троаре могли делать счет более удобным для хозяев, немного не повезло. Но "Кристал Пэлас" все же перехватил инициативу, организовал несколько перспективных атак, на 26-й минуте даже заработал пенальти, но арбитры посмотрели повтор и одиннадцатиметровый отменили.

В конце первого тайма "Астон Вилла" осталась в меньшинстве, Мингс успел заработать две совсем не обязательных желтых карточки. В дальнейшем "львы" играли на контратаках, больше оборонялись, при этом, неожиданно провели вторую результативную атаку. Кортни Хос воспользовался рикошетом, растерянностью защитников и нанес великолепный удар в самый угол.

А затем и вовсе счет стал крупным. В меньшинстве бирмингемцы забили третий мяч - Уоткинс выдал хороший пас на Эль-Гази, который в одно касание переправил мяч по адресу. По игре получалось, что гости атаковали, а хозяева забивали голы. В этом и был рецепт победы "львов", теперь они на шестом месте в турнирной таблице.

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем)

Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:0

Голы: Траоре 5, Хос 66, Эль-Гази 76

Астон Вилла: 26. Мартинес, 18. Таргетт, 30. Хаус, 40. Мингс, 2. Кэш, 6. Дуглас Луис, 7. МакГинн, 10. Грилиш, 11. Уоткинс, 15. Траоре, 21. Эль-Гази.

Кристал Пэлас: 31. Гуайта, 2. Уорд, 3. Ван Аанхольт, 6. Данн, 8. Куяте, 15. Шлупп, 4. Миливоевич, 11. Заха, 18. Макартур, 25. Эзе, 20. Бентеке.

Удаление: Мингс 45

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Большего ожидалось от "святых". Да, атаковали они, шли вперед, рисковали, даже забили два гола. Но оба мяча отменили арбитры после просмотров ВАР. Все справедливо - офсайды. "Фулхэм" отзащищался, набрал очко, правда, все еще остается в зоне вылета. "Саутгемптон" упустил возможность вернуться в группу лидеров, пока только восьмая позиция у "святых".

Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон)

Фулхэм - Саутгемптон 0:0

Фулхэм: 1. Ареола, 5. Андерсен, 16. Адарабиойо, 34. Айна, 33. Робинсон, 14. Райд, 15. Лофтус-Чик, 21. Рид, 29. Замбо-Ангисса, 17. Кавалейру, 19. Лукман.

Саутгемптон: 1. Маккарти, 2. Уолкер-Петерс, 3. Бертран, 5. Стивенс, 35. Беднарек, 8. Уорд-Праус, 17. Армстронг, 27. Диалло, 7. Лонг, 10. Адамс, 32. Уолкотт.