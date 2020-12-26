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Оле Сульшер: Разочарованные, что сегодня мы не победили
Прервалась победная серия
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" прокомментировал результативную ничью своих подопечных против "Лестера" в рамках 15-го тура чемпионата Англии.
"Разочарованные, что сегодня мы не победили, потому что имели большие шансы, и мы могли это сделать. "Лестер" - сильный соперник, их второй гол подтверждает это.
Я рад, что Маркус Рашфорд забил хороший гол. Он знает, что потерял хороший шанс раньше в матче. В ситуациях с обеими пропущенными голами мы должны были быстрее накрывать соперника - в первом так точно, во втором нужно было прервать прострел.
Через три дня у нас снова игра - мы разумно используем лишний день восстановления. Одно очко - не самый плохой результат, но мы разочарованы тем, что не взяли три зачетных пункта в матче с сильным соперником", - сказал Сульшер.
После ничьей "Манчестер Юнайтед" остался на третьем месте АПЛ, уступая лидеру "Ливерпулю" четырьмя очками. Напомним, что десять подряд предыдущих выездных матчей чемпионата "красные дьяволы" выиграли. А вот отсутствие победы в матче с "Лестером" прервала эту серию.
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