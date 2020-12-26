Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Плотная борьба в группе лидеров. Турнирая таблица АПЛ 2020/21
Материал постоянно обновляется
"Ливерпуль" возглавляет таблицу. Но конкуренты поджимают.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Ливерпуль"
|14
|9
|4
|1
|36-19
|+17
|31
|2
|"Лестер Сити"
|15
|9
|1
|5
|28-19
|+9
|28
|3
|"Манчестер Юнайтед"
|14
|8
|3
|3
|30-23
|+7
|27
|4
|Эвертон
|14
|8
|2
|4
|25-19
|+6
|26
|5
|"Челси"
|14
|7
|4
|3
|29-14
|+15
|25
|6
|"Астон Вилла"
|13
|8
|1
|4
|27-13
|+14
|25
|7
|"Тоттенхэм"
|14
|7
|4
|3
|25-14
|+11
|25
|8
|"Саутгемптон"
|15
|7
|4
|4
|25-19
|+6
|25
|9
|"Манчестер Сити"
|13
|6
|5
|2
|19-12
|+7
|23
|10
|"Вест Хэм Юнайтед"
|14
|6
|3
|5
|21-19
|+2
|21
|11
|"Вулверхэмптон"
|14
|6
|2
|6
|14-19
|-5
|20
|12
|"Ньюкасл"
|13
|5
|3
|5
|17-22
|-5
|18
|13
|"Кристал Пэлас"
|15
|5
|3
|7
|19-28
|-9
|18
|14
|"Лидс Юнайтед"
|14
|5
|2
|7
|24-30
|-6
|17
|15
|"Арсенал"
|14
|4
|2
|8
|12-18
|-6
|14
|16
|"Бернли"
|13
|3
|4
|6
|8-19
|-11
|13
|17
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|14
|2
|6
|6
|16-22
|-6
|12
|18
|"Фулхэм"
|15
|2
|5
|8
|13-23
|-10
|11
|19
|"Вест Бромвич Альбион"
|14
|1
|4
|9
|10-29
|-19
|7
|20
|"Шеффилд Юнайтед"
|14
|0
|2
|12
|8-25
|-17
|2
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