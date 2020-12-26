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Плотная борьба в группе лидеров. Турнирая таблица АПЛ 2020/21

Англия
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Плотная борьба в группе лидеров. Турнирая таблица АПЛ 2020/21
UA-Футбол
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"Ливерпуль" возглавляет таблицу. Но конкуренты поджимают.

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Ливерпуль" 14 9 4 1 36-19 +17 31
2 "Лестер Сити" 15 9 1 5 28-19 +9 28
3 "Манчестер Юнайтед" 14 8 3 3 30-23 +7 27
4 Эвертон 14 8 2 4 25-19 +6 26
5 "Челси" 14 7 4 3 29-14 +15 25
6 "Астон Вилла" 13 8 1 4 27-13 +14 25
7 "Тоттенхэм" 14 7 4 3 25-14 +11 25
8 "Саутгемптон" 15 7 4 4 25-19 +6 25
9 "Манчестер Сити" 13 6 5 2 19-12 +7 23
10 "Вест Хэм Юнайтед" 14 6 3 5 21-19 +2 21
11 "Вулверхэмптон" 14 6 2 6 14-19 -5 20
12 "Ньюкасл" 13 5 3 5 17-22 -5 18
13 "Кристал Пэлас" 15 5 3 7 19-28 -9 18
14 "Лидс Юнайтед" 14 5 2 7 24-30 -6 17
15 "Арсенал" 14 4 2 8 12-18 -6 14
16 "Бернли" 13 3 4 6 8-19 -11 13
17 "Брайтон энд Хоув Альбион" 14 2 6 6 16-22 -6 12
18 "Фулхэм" 15 2 5 8 13-23 -10 11
19 "Вест Бромвич Альбион" 14 1 4 9 10-29 -19 7
20 "Шеффилд Юнайтед" 14 0 2 12 8-25 -17 2
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