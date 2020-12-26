Реинкарнация. Арсенал - Челси 3:1

Ситуация накануне игры была проста: пятнадцатая команда лиги принимала пятую. Разговоры о кризисе "Арсенала" уже давно слышали даже те, кто редко следит за "канонирами", поэтому авансы вроде "они ещё вернутся" вряд ли уже готовы выдавать даже самые оптимистичные болельщики "красно-белых" лондонцев. Все говорят, что нужно что-то менять. Но поединок сегодня должен изменить общие настроения: всё ли настолько плохо у "Арсенала" и всё ли настолько хорошо у "Челси"?

Эдуар Менди мог впервые вынимать мяч из сетки своих ворот в одной из первых атак "Арсенала": после подачи справа на дальнюю штангу Мартинелли из выгодной позиции и без давления со стороны защитников не попал в рамку ворот.

Хозяева в дебюте неожиданно активнее шли вперёд, вынудив "синих" защищаться. Впрочем, это продолжалось недолго и постепенно номинальный фаворит взял контроль над ситуацией в свои ноги. Принесло ли это профит? Нет. Запомнился разве что штрафной от Мэйсона-Маунта: 21-летний хав, уже забивавший в текущем сезоне АПЛ, красиво обвёл стенку, но снаряд после встречи со штангой решил покинуть пределы поля.

В середине тайма матч немного отдавал сумбуром: никто не выглядел претендентом на победу. "Арсенал", например, не мог связать на чужой половине несколько простых передач, словно не хватало взаимопонимания, что только подтверждало разговоры о внутренних конфликтах в команде. Но даже этого хватало, чтобы не пускать "синих" на свою половину поля. "Челси" снова не справился с созиданием, поэтому поклонникам философии "синих" можно продолжать сетовать на потерю из-за травмы Зиеша.

Ещё до гола "Арсенал" создал себе ещё один острый момент: Бельерин подхватил нейтральный мяч в зоне правого полусреднего и отдал под удар Смиту-Роу: 20-летний дебютант с восьми метров по мячу не попал. Спишем это на мандраж из-за дебюта 20-летнего полузащитника.

Ну и, собственно, гол. Тот случай, когда события могли развиваться иначе "если бы" не фол Джеймса на Тирни, который Майкл Оливер в очень спорной ситуации расценил в пользу хозяев.

А тут и второй гол подоспел: Джака идеальным штрафным отметил своё возвращение после трёхматчевой дисквалификации в EPL выстрелом в "девятку".

Перерыв особых изменений в игру, прежде всего, проигрывавших не внёс. Мало что изменилось и у "Арсенала", но внезапное озерение снизошло на Сака: британский форвард каким-то безумным ударом от правого угла штрафной подъёмом отправил снаряд над Менди. Три первых удара в створ ворот сенегальского голкипера привели к голам.

"Канониры" при прекрасном для себя результате отдали мяч сопернику (статистика владения мячом 32:68 говорит сама за себя), начав наблюдать, как беззубый "Челси" пытается что-то создать. Какое-то обострение от банды Лэмпарда и было, но команда никак не могла попасть в створ, чтобы хотя бы проверить реакцию Лено. Подтверждением этой мысли оказался даже гол, который Абрахам больше затолкал, чем забил. А апогеем кошмарного для гостей вечера стал безвольный пенальти от Жоржиньо, подарившего мяч голкиперу.

Как итог - большое (не только по счёту, но и по игре) фиаско, по которому всего один вопрос: действительно ли "Челси" зависит от игры в атаке от действий одного футболиста с марокканским паспортом, без которого "синие" не выиграли четыре матча из пяти последних? "Челси" уже шестой, а завтра может скатиться и на седьмое место после победы "Тоттенхэма".

"Арсенал" побеждает в АПЛ впервые с первого ноября, но особо своё турнирное положение не поправил: четырнадцатая строчка, которую уже завтра может отобрать у лондонцев "Лидс". Любопытно, что в нынешнем сезоне "Арс" здорово играет с фаворитами: победа над МЮ, "Ливерпулем" (в Кубке), теперь вот "Челси", а также ничья с "Саутгемптоном". Но как успешно резаться с середняками и аутсайдерами лиги - Микель Артета ещё не разобрался.

Лондон. Эмирейтс Стэдиум

"Арсенал" - "Челси" 3:1

Голы: Александр Лаказетт 35 (пен.), Гранит Джака 44, Букайо Сака 56 - Тэмми Абрахам 87

"Арсенал": Бернд Лено, Эктор Бельерин, Киран Тирни, Пабло Мари, Букайо Сака, Александр Лаказетт (Шкодран Мустафи 90+2), Роб Холдинг, Мохамед Эль-Ненни, Эмил Смит-Роу (Джо Уиллок 65), Гранит Джака, Габриэл Мартинелли (Николя Пепе 71)

"Челси": Эдуард Менди, Тьяго Силва, Н'Голо Канте (Кай Хавертц 74), Тэмми Абрахам, Кристиан Пулишич, Тимо Вернер (Каллум Хадсон-Одой 46), Курт Зума, Матео Ковачич (Жоржиньо 46), Мэйсон Маунт, Бен Чилуэлл, Рис Джеймс

Предупреждения: Пабло Мари 16, Киран Тирни 83 - Тьяго Силва 73

Нереализованный пенальти: Жоржиньо 90+1