Фрэнк Лэмпард: Я возьму на себя ответственность, но игроки также должны почувствовать себя виновными

Главный тренер лондонского "Челси" прокомментировал неудачный результат своей команды в дерби против "Арсенала" (1:3) :

"Это было недостаточно хорошо для нас. Мы сражались во втором тайме, но в первой половине встречи мы дали себе слишком много работы. Игроки, которые вышли, добавили силы, добавили скорости энергии и напряженности.

Я возьму на себя основную ответственность, но игроки также должны почувствовать себя виновными. Сообщение было четким - "Арсенал" опасная команда. Когда ты выйдешь и сыграешь на 60 или 70 процентов, ты не выиграешь ни игру.

Я злюсь, потому что хочу, чтобы мы выигрывали игры. Это была возможность стать вторыми. Мы получили то, что заслужили", - сказал Фрэнк Лэмпард.