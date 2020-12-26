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Фрэнк Лэмпард: Я возьму на себя ответственность, но игроки также должны почувствовать себя виновными

Англия
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Третье поражение в четырех играх для аристократов

Фрэнк Лэмпард: Я возьму на себя ответственность, но игроки также должны почувствовать себя виновными
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Главный тренер лондонского "Челси" прокомментировал неудачный результат своей команды в дерби против "Арсенала" (1:3):

"Это было недостаточно хорошо для нас. Мы сражались во втором тайме, но в первой половине встречи мы дали себе слишком много работы. Игроки, которые вышли, добавили силы, добавили скорости энергии и напряженности.

Я возьму на себя основную ответственность, но игроки также должны почувствовать себя виновными. Сообщение было четким - "Арсенал" опасная команда. Когда ты выйдешь и сыграешь на 60 или 70 процентов, ты не выиграешь ни игру.

Я злюсь, потому что хочу, чтобы мы выигрывали игры. Это была возможность стать вторыми. Мы получили то, что заслужили", - сказал Фрэнк Лэмпард.

Это поражение стало уже третьим в последних четырех играх для аристократов. Подопечные Лэмпарда пока располагаются на седьмом месте АПЛ, уступая лидеру "Ливерпулю" шесть очков.

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В статье: Арсенал (Лондон) Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) АПЛ
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Источник:
BBC

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