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Фрэнк Лэмпард: Я возьму на себя ответственность, но игроки также должны почувствовать себя виновными
Третье поражение в четырех играх для аристократов
Главный тренер лондонского "Челси" прокомментировал неудачный результат своей команды
"Это было недостаточно хорошо для нас. Мы сражались во втором тайме, но в первой половине встречи мы дали себе слишком много работы. Игроки, которые вышли, добавили силы, добавили скорости энергии и напряженности.
Я возьму на себя основную ответственность, но игроки также должны почувствовать себя виновными. Сообщение было четким - "Арсенал" опасная команда. Когда ты выйдешь и сыграешь на 60 или 70 процентов, ты не выиграешь ни игру.
Я злюсь, потому что хочу, чтобы мы выигрывали игры. Это была возможность стать вторыми. Мы получили то, что заслужили", - сказал Фрэнк Лэмпард.
Это поражение стало уже третьим в последних четырех играх для аристократов. Подопечные Лэмпарда пока располагаются на седьмом месте АПЛ, уступая лидеру "Ливерпулю" шесть очков.
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