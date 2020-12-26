АПЛ. Ман Сити без проблем переиграл Ньюкасл, Эвертон дожал Шеффилд

"Манчестер Сити" – "Ньюкасл" 2:0

Голы: Гюндоган (14), Торрес (55)

"Манчестер Сити": Эдерсон – Канселу, Диаш, Стоунз, Аке – Родри (Фернандиньо, 58), Гюндоган, Де Брюйне – Стерлинг, Бернарду Силва, Торрес (Агуэро, 77)

"Ньюкасл": Дарлоу — Йедлин, Шер, Фернандес, Кларк, Ритчи (Джамал Луис, 66) — Мерфи, Хейден, М. Лонгстафф, Альмирон (Гэйл, 82) — Жоэлинтон (Кэрролл, 71)

"Манчестер Сити" без проблем справился с автобусом "Ньюкасла". Команда Стива Брюса, играющая в едва ли не самый оборонительный футбол среди всех команд топ-5 лиг, не отошла от своего обычного плана и в игре с "горожанами". "Сороки" вышли в 5 защитников, надеясь воспользоваться не самой убедительной игрой соперника в атаке (у "Сити" было всего 19 голов в АПЛ до сегодняшнего поединка).

Ключевую роль в матче сыграл Жоау Канселу, организовав своими подключениями к атаке первые два гола в игре. В первой половине португалец играл инвертированного вингбека, постоянно смещаясь в опорную зону соперника, в то время как Стерлинг давал ширину в атаке. Так и пришёл первый мяч: Канселу открылся по центру, разрезал оборону передачей на Стерлинга, а тот покатил Гюндогану на пустые ворота.

Во второй половине Канселу играл широко как традиционный фулбек, а его партнёром по флангу был уже Бернарду Силва, смещавшийся в центр. В таком сценарии "Сити" был даже сильнее, чем до перерыва. И вновь подключение Жоау, прострел на Торреса и после рикошета от Фернандеса Ферран спокойно положил мяч в угол с ближней дистанции.

Редкий случай в этом сезоне, когда "Манчестер Сити" очень уверенно действовал во всех стадиях игры. Даже в прессинге, где у команды были проблемы весь год. Вариативность команды Гвардиолы поставила соперника в тупик, а тактические перестроения каталонца были уместны и шикарно работали. Без шансов для "Ньюкасла".

"Шеффилд Юнайтед" – "Эвертон" 0:1

Гол: Сигурдссон (80)

"Шеффилд": Рамздэйл – Бэшем, Иган, Робинсон – Болдок, Ампаду, Осборн, Стивенс – Макголдрик (Норвуд, 63) , Брюстер (Муссе, 76) – Берк (Макберни, 46)

"Эвертон": Пикфорд – Холгейт, Мина, Кин (Коулман, 66), Годфри – Дукуре, Дэвис (Гомеш, 74) – Ивоби, Сигурдссон, Гордон (Бернард, 55) – Калверт-Льюин

"Эвертон" как минимум временно вышел на второе место в АПЛ, обыграв в непростом поединке "Шеффилд" на выезде. Команде Карло Анчелотти всю игру откровенно не хватало креативной мощи Ришарлисона и Хамеса Родригеса, отсутствующих из-за травм. Усугубляло ситуацию и наличие номинальных центрбеков Годфри и Холгейта на флангах обороны. Они плохо подключались к атакам и никак не пользовались предоставленной соперником свободой на бровках.

"Шеффилд" весь матч плотно оборонялся в 5-4-1 и фактически полностью нейтрализовал "ирисок". Тем не менее, фавориту всё же удалось добыть не совсем закономерные 3 очка. За 10 минут до конца встречи штурм "Эвертона" всё же принёс плоды. Гильфи Сигурдссон предоставили непозволительную свободу после неразберихи в штрафной и исландец положил мяч в угол ворот ударом со средней дистанции.

"Шеффилд" потерпел уже девятое минимальное поражение в сезоне и так и остаётся на дне таблицы в двумя очками в активе. Команде Криса Уайлдера вновь не повезло, хотя с такими исполнителями им всё равно нечего делать в АПЛ. Сложно представить себе сценарий, при котором "клинкам" всё же удастся спастись от вылета.