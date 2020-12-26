Микель Артета: Нет ничего лучше, чем победа в лондонском дерби против Челси в Boxing Day

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал матч своих подопечных против "Челси" (3:1) :

"Для нас это действительно большая победа. Мы были действительно разочарованы результатами - не столько выступлениями. Страдали наши игроки, страдали наши болельщики.

Нет ничего лучше, чем победа в лондонском дерби против "Челси" в "Boxing Day". Надеемся, это переломный момент. Я знаю, что они могут играть на таком уровне. Мы знаем, насколько хорош "Челси", но в некоторых моментах игры мы были лучшей командой.

Травмы, ковид, 10 играющих футболистов... ты начинаешь думать, что нам нужно, чтобы выиграть матч. Приятно дать что-то болельщикам, я могу представить, насколько они действительно разочарованы. Мы начали хорошо и доминировали. Это добавляет команде уверенности.

Давайте продолжаем. Нам еще многое нужно усовершенствовать", - сказал Микель Артета.