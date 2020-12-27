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Победа над Челси стала для Арсенала первой на своем поле за три месяца

Англия
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В чемпионате "канониры" не выигрывали на "Эмирейтс" с начала октября

Победа над Челси стала для Арсенала первой на своем поле за три месяца
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"Арсенал" сенсационно обыграл "Челси" (3:1) в 15-м туре АПЛ.

Для "канониров" это первая домашняя победа в чемпионате с 4 октября. Тогда подопечные Микеля Артеты на "Эмирейтс" обыграли главного неудачника сезона "Шеффилд" (2:1).

Благодаря вчерашней победе "Арсенал" поднялся на 14-ю строчку, оторвавшись от зоны вылета на 6 пунктов.

Свой следующий матч лондонцы проведут во вторник, отправившись на выезд к "Брайтону".

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В статье: Арсенал (Лондон) Челси (Лондон)
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