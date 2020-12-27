Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Победа над Челси стала для Арсенала первой на своем поле за три месяца
В чемпионате "канониры" не выигрывали на "Эмирейтс" с начала октября
"Арсенал" сенсационно обыграл "Челси" (3:1) в 15-м туре АПЛ.
Для "канониров" это первая домашняя победа в чемпионате с 4 октября. Тогда подопечные Микеля Артеты на "Эмирейтс" обыграли главного неудачника сезона "Шеффилд" (2:1).
Благодаря вчерашней победе "Арсенал" поднялся на 14-ю строчку, оторвавшись от зоны вылета на 6 пунктов.
Свой следующий матч лондонцы проведут во вторник, отправившись на выезд к "Брайтону".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Удаление Яремчука, планы на Зинченко, возрождение Арсенала. Главные новости за 26 декабря
- АПЛ. Ман Сити без проблем переиграл Ньюкасл, Эвертон дожал Шеффилд
- Сергей Палкин: Мы не собираемся покупать нападающего или центрального защитника
- К Гвардиоле или к Моуриньо? Два английских гранда интересуются полузащитником Аталанты
- Бывшая девушка Дениса Попова закрутила роман с защитником Шахтера и сборной Украины. ФОТО
- Невероятная подруга Цитаишвили, с которой футболист проводит отпуск. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...