Победа над Челси стала для Арсенала первой на своем поле за три месяца

"Арсенал" сенсационно обыграл "Челси" (3:1) в 15-м туре АПЛ.

Для "канониров" это первая домашняя победа в чемпионате с 4 октября. Тогда подопечные Микеля Артеты на "Эмирейтс" обыграли главного неудачника сезона "Шеффилд" (2:1).

Благодаря вчерашней победе "Арсенал" поднялся на 14-ю строчку, оторвавшись от зоны вылета на 6 пунктов.

Свой следующий матч лондонцы проведут во вторник, отправившись на выезд к "Брайтону".