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Два шедевра и подвиг вратаря. Арсенал - Челси 3:1. Видео голов и обзор матча

Англия
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Смотреть видео обзор матча Арсенал - Челси, Чемпионат Англии, 26 декабря 2020

Два шедевра и подвиг вратаря. Арсенал - Челси 3:1. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Арсенал - Челси, которые встречались в 15-м туре Английской Премьер-лиги. Аристократы могли выйти на второе место в турнирной таблице, но вместо этого упали на седьмое после игры. Теперь уже Фрэнка Лэмпарда критикуют и прогнозируют ему отставку, тогда как Микель Артета сумел хоть немного снизить давление на свою команду. В матче было сразу два шедевра - Джака забил прямым ударом со штрафного, а Сака забросил за шиворот Мэнди. Нашлось место и для вратарского подвига - Лено парировал пенальти от Жоржиньо.

Английская Премьер-лига. 15-й тур
Арсенал - Челси 3:1
Голы: Ляказетт 34 пен., Джака 44, Сака 56 - Абрахам 85
На 90 + 1-й Жоржиньо не реализовал пенальти

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В статье: Арсенал (Лондон) Гранит Джака Челси (Лондон) Тэмми Абрахам Букайо Сака
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