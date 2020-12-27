Два шедевра и подвиг вратаря. Арсенал - Челси 3:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Арсенал - Челси, которые встречались в 15-м туре Английской Премьер-лиги. Аристократы могли выйти на второе место в турнирной таблице, но вместо этого упали на седьмое после игры. Теперь уже Фрэнка Лэмпарда критикуют и прогнозируют ему отставку, тогда как Микель Артета сумел хоть немного снизить давление на свою команду. В матче было сразу два шедевра - Джака забил прямым ударом со штрафного, а Сака забросил за шиворот Мэнди. Нашлось место и для вратарского подвига - Лено парировал пенальти от Жоржиньо.

Английская Премьер-лига. 15-й тур

Арсенал - Челси 3:1

Голы: Ляказетт 34 пен., Джака 44, Сака 56 - Абрахам 85

На 90 + 1-й Жоржиньо не реализовал пенальти