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Манчестер Сити – Ньюкасл 2:0. Обзор матча

Англия
(1 голосов)

"Горожане" одержали будничную победу

Манчестер Сити – Ньюкасл 2:0. Обзор матча
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"Манчестер Сити" без проблем обыграл "Ньюкасл" (2:0) в 15-м туре АПЛ.

Победу "горожанам" принесли голы Илкая Гюндогана и Феррана Торреса, продлив беспроигрышную серию до 10 поединков.

Благодаря 3 очкам в игре с "сороками" команда Гвардиолы поднялась на 5-ю строчку, имея в своём активе 26 очков при одной игре в запасе.

Манчестер Сити — Ньюкасл 2:0

Голы: Гюндоган, 14, Торрес, 55

Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Стоунз, Диаш, Аке — Гюндоган (Фоден, 90), Родри (Фернандиньо, 57) — Силва, Де Брюйне, Стерлинг — Торрес (Агуэро, 77).

Ньюкасл: Дарлоу — Йедлин, Шер, Фернандес, Кларк, Ритчи (Льюис, 66) — Мерфи, Хейден, Хендрик, М. Лонгстафф, Альмирон (Гейл, 82) — Жоэлинтон (Кэрролл, 71).

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Ньюкасл (Англия)
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