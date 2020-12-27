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Манчестер Сити провёл 13 сухих матчей во всех турнирах. Лучший показатель в топ-5 лигах Европы
"Горожане" в этом сезоне надежны в обороне
"Манчестер Сити" дома победил "Ньюкасл" (2:0) в 15-м туре АПЛ.
Таким образом "горожане" сыграли на ноль в 13-й раз во всех турнирах в текущем сезоне.
Это лучший результат для всех команд из топ-5 лиг Европы – АПЛ, Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги и Лиги 1.
Всего у "Манчестер Сити" 23 сыгранных матча во всех турнирах в этом сезоне, в которых они пропустили 12 мячей.
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