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Манчестер Сити провёл 13 сухих матчей во всех турнирах. Лучший показатель в топ-5 лигах Европы

Англия
(1 голосов)

"Горожане" в этом сезоне надежны в обороне

Манчестер Сити провёл 13 сухих матчей во всех турнирах. Лучший показатель в топ-5 лигах Европы
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"Манчестер Сити" дома победил "Ньюкасл" (2:0) в 15-м туре АПЛ.

Таким образом "горожане" сыграли на ноль в 13-й раз во всех турнирах в текущем сезоне.

Это лучший результат для всех команд из топ-5 лиг Европы – АПЛ, Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги и Лиги 1.

Всего у "Манчестер Сити" 23 сыгранных матча во всех турнирах в этом сезоне, в которых они пропустили 12 мячей.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Ньюкасл (Англия)
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