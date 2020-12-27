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Анчелотти – о втором месте Эвертона: Хотим сохранить текущую позицию
Итальянский наставник прокомментировал игру с "Шеффилдом"
Наставник "Эвертона" Карло Анчелотти прокомментировал победу над "Шеффилд Юнайтед" (1:0) в 15-м туре АПЛ, которая вывела команду на вторую строчку в таблице АПЛ.
"В этом матче мы были терпеливы, наши игроки неплохо защищались, а при появившейся возможности смогли забить гол. Каждая игра действительно сложна. "Шеффилд Юнайтед" – хорошая команда, мы очень рады быть вторыми. Мы не ожидали этого в начале сезона, но хотим оставаться там.
У нас хороший состав, от травм и повреждений оправилось много важных игроков. С этими футболистами мы всё ещё можем провести действительно хороший сезон, нам не нужно думать о трансферном окне в январе. Мы на 2-м месте и рады быть там, но у нас нет много времени, чтобы думать об этом. Следующая игра уже через два дня, движемся дальше", — цитирует Анчелотти Goal.
Подопечные Карло Анчелотти набрали 29 очков, отставая от соседей из "Ливерпуля" на 2 очка. "Красные" могут увеличить отрыв, если одолеют "Вест Бром" сегодня.
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