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Клопп: 2020-й год был бы никудышным, если бы не чемпионство Ливерпуля
Юрген подвёл итоги года
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подвел итоги 2020 года.
"Запомню год 2020 год как особенный, стопроцентно. Люди время от времени говорят мне: "Боже мой, ты стал чемпионом в 2020-м, когда никто не мог праздновать".
Но я вижу все наоборот. Представьте, если бы этот год был таким же, но мы бы не стали чемпионами. Тогда этот год действительно был бы никудышним.
В очень сложный для всего мира год были важные моменты для наших болельщиков, для нас самих, для наших семей и наших друзей. Поэтому это был особенный год.
Со мной в жизни многое что случалось, чего бы я не хотел, но это опыт, который я надеюсь использовать. Есть вещи, которые я никогда не забуду", – сказал Клопп сайту "Ливерпуля".
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