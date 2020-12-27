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Эвертон - Ман Сити: АУДИО онлайн-трансляция матча

Англия
(1 голосов)

У "ирисок" четыре победы подряд в АПЛ, у "Сити" - шанс догнать "синий" ливерпульский клуб в таблице

Эвертон - Ман Сити: АУДИО онлайн-трансляция матча
UA-Футбол
Новина українською

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок. Нажмите "Напомнить о трансляции", чтобы не пропустить наш эфир! Комментаторы - Александр Рыженко и Егор Старков.

Англия и не думает идти на каникулы, а продолжает нас радовать топовым футболом! В понедельник встретятся вторая и пятая команды АПЛ, причём пятая - это о "Ман Сити". У команды Гвардиолы не всё ладится в текущем сезоне, а вот у "Эвертона" есть прекрасные шансы навязать борьбу "Ливерпулю" за лидерство в Премьер-лиге. Поединок против "горожан" - настоящая проверка на зрелость. Пройдут ли её "ириски"?

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Манчестер Сити
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