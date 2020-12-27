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Вест Бромвич сделал запрос по аренде вингера МЮ
Эллардайс хочет арендовать Даниэля Джеймса
Главный тренер "Вест Бромвича" Сэм Эллардайс выразил желание арендовать вингера "Манчестер Юнайтед" Даниэля Джеймса на вторую половину сезона.
Джеймс выходил в стартовом составе "Юнайтед" на оба последних матча в Премьер-Лиге — против "Лидса" и "Лестера". Однако до этого Даниэль сыграл всего четыре поединка в чемпионате в этом сезоне.
Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер пока не принял решение насчет Джеймса, но понимает, что 23-летний валлиец нуждается в регулярной игровой практике.
Обеспечить Даниэля достаточным игровым временем готов "Вест Бромвич". Как утверждает Daily Star, Большой Сэм уже сделал запрос насчет бывшего игрока "Суонси".
Помимо "дроздов", в услугах Джеймса также заинтересованы "Лидс", пытавшийся заполучить Даниэля минувшим летом, "Бернли" и "Брайтон".
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