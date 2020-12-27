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Вест Бромвич сделал запрос по аренде вингера МЮ

Англия
(1 голосов)

Эллардайс хочет арендовать Даниэля Джеймса

Вест Бромвич сделал запрос по аренде вингера МЮ
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Главный тренер "Вест Бромвича" Сэм Эллардайс выразил желание арендовать вингера "Манчестер Юнайтед" Даниэля Джеймса на вторую половину сезона.

Джеймс выходил в стартовом составе "Юнайтед" на оба последних матча в Премьер-Лиге — против "Лидса" и "Лестера". Однако до этого Даниэль сыграл всего четыре поединка в чемпионате в этом сезоне.

Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер пока не принял решение насчет Джеймса, но понимает, что 23-летний валлиец нуждается в регулярной игровой практике.

Обеспечить Даниэля достаточным игровым временем готов "Вест Бромвич". Как утверждает Daily Star, Большой Сэм уже сделал запрос насчет бывшего игрока "Суонси".

Помимо "дроздов", в услугах Джеймса также заинтересованы "Лидс", пытавшийся заполучить Даниэля минувшим летом, "Бернли" и "Брайтон".

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В статье: Вест Бромвич Альбион Манчестер Юнайтед Дэниел Джеймс
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