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Лидс – Бернли 1:0. 10-й гол Бэмфорда принёс павлинам минимальную победу

Англия
(1 голосов)

Команда Марсело Бьелсы одержала непростую победу

Лидс – Бернли 1:0. 10-й гол Бэмфорда принёс павлинам минимальную победу
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Английская Премьер лига, 15-й тур
"Лидс" – "Бернли" 1:0
Гол: Бэмфорд (5, пен)

"Лидс": Мелье – Алиоски, Стрейк, Айлинг, Даллас – Филлипс – Харрисон, Родриго (Пабло Эрнандес, 59), Клих (Шеклтон, 66), Рафинья (Поведа, 70) – Бэмфорд

"Бернли": Поуп – Тейлор, Ми, Тарковски, Лоутон – Питерс (Родригес, 74), Уэствуд, Браунхилл, Бенсон (Стивенс, 74) – Барнс, Вуд

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В статье: Бернли Лидс Юнайтед
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