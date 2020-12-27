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Лидс – Бернли 1:0. 10-й гол Бэмфорда принёс павлинам минимальную победу
Команда Марсело Бьелсы одержала непростую победу
Английская Премьер лига, 15-й тур
"Лидс" – "Бернли" 1:0
Гол: Бэмфорд (5, пен)
"Лидс": Мелье – Алиоски, Стрейк, Айлинг, Даллас – Филлипс – Харрисон, Родриго (Пабло Эрнандес, 59), Клих (Шеклтон, 66), Рафинья (Поведа, 70) – Бэмфорд
"Бернли": Поуп – Тейлор, Ми, Тарковски, Лоутон – Питерс (Родригес, 74), Уэствуд, Браунхилл, Бенсон (Стивенс, 74) – Барнс, Вуд
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