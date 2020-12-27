Ливерпуль - Вест Бромвич 1:1. Доигрались...

Команда Юргена Клоппа продолжает заниматься "робингудством", отдавая очки "бедным" и нуждающимся. В десятом туре было ничья с "Брайтоном", в 12-м мировая с "Фулхэмом", теперь с "Вест Бромвичем". Все эти команды борются за выживание. Еще одна интересная особенность этого неожиданного результата - в сезоне 2020/21 "Ливерпуль" пятый раз сыграл со счетом 1:1. Еще была одна ничья со счетом 2:2.

По потерянным очкам - "красные" приблизились к критичной отметке. Если в прошлом сезоне чемпион недосчитался всего 15 очков за весь чемпионат, то в нынешней АПЛ потеряно уже 13 баллов. Каждая неудача у мерсисайдцев особенная, не похожая на предыдущую, в 15-м туре быстрый гол сыграл злую шутку с хозяевами и явными фаворитами встречи.

Мане забил красивый гол после паса от Матипа. В штрафной Садио принял мяч на грудь, одним движением обработал мяч и обыграл защитника, а затем не дал ему упасть. Пробил слету и точно в цель. Хорошее начало и красивый гол дал определенный заряд прочности "красным", но все самое интересное произошло во втором тайме.

Счет 1:0 очень скользкий, не убедительный по ходу игры и многие специалисты называют его своеобразной ловушкой, в которую могут попасть даже самые опытные команды. "Ливерпуль" продолжал атаковать, создавал множество проблем для "дроздов", но не рисковал и для второго мяча приложил недостаточно усилий. В последней трети игры "Вест Бромвич" пошел ва-банк.

Первый настоящий тревожный звоночек для чемпиона прозвучал, когда Сойерс вырвался на свидание с Алисоном, чудом голкипер выиграл дуэль. Затем "дрозды" провели еще несколько острых выпадов, мерсисайдцы начали нервничать и допустили ошибку. Прошел навес с фланга и Аджайи головой пробил в штангу... а от штанги круглый залетел в сетку.

Команда Клоппа все еще возглавляет турнирную таблицу, но огромная ватага преследователей мечтают (и имеют возможность) догнать лидера, да, уже в ближайшее время. Время Боксинг дэй. "ВБА" все еще в зоне вылета, но положение "дроздов" совсем не безнадежно.

АПЛ. 15-й тур

Стадион: Энфилд (Ливерпуль)

Главный судья: Кевин Френд (Лестершир)

Ливерпуль - Вест Бромвич 1:1

Голы: Мане 12 - Аджайи 82

Ливерпуль: 1. Алисон, 3. Фабиньо, 26. Робертсон, 5. Вейналдум, 9. Фирмино (Ориги 90), 10. Мане, 14. Хендерсон, 17. Джонс (Окслейд-Чемберлен 83), 66. Александер-Арнольд, 32. Матип (Р. Уильямс 60), 11. Салах.

Вест Бромвич: 1. Джонстон, 2. Ферлонг, 3. Гиббс, 6. Аджайи, 27. О`Ши, 18. Галлахер (Иванович 90+1), 10. Филлипс, 11. Диангана, 19. Сойерс, 7. Робинсон (Перейра 73), 29. Ахирн-Грант (Остин 79).

Попередження: О`Ши 56