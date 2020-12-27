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Ливерпуль - Вест Бромвич 1:1. Доигрались...

Англия
(1 голосов)

Пятая ничья мерсисайдцев в чемпионате

Ливерпуль - Вест Бромвич 1:1. Доигрались...
Андрей Алфимов Автор UA-Футбол
Новина українською

Команда Юргена Клоппа продолжает заниматься "робингудством", отдавая очки "бедным" и нуждающимся. В десятом туре было ничья с "Брайтоном", в 12-м мировая с "Фулхэмом", теперь с "Вест Бромвичем". Все эти команды борются за выживание. Еще одна интересная особенность этого неожиданного результата - в сезоне 2020/21 "Ливерпуль" пятый раз сыграл со счетом 1:1. Еще была одна ничья со счетом 2:2.

По потерянным очкам - "красные" приблизились к критичной отметке. Если в прошлом сезоне чемпион недосчитался всего 15 очков за весь чемпионат, то в нынешней АПЛ потеряно уже 13 баллов. Каждая неудача у мерсисайдцев особенная, не похожая на предыдущую, в 15-м туре быстрый гол сыграл злую шутку с хозяевами и явными фаворитами встречи.

Мане забил красивый гол после паса от Матипа. В штрафной Садио принял мяч на грудь, одним движением обработал мяч и обыграл защитника, а затем не дал ему упасть. Пробил слету и точно в цель. Хорошее начало и красивый гол дал определенный заряд прочности "красным", но все самое интересное произошло во втором тайме.

Ливерпуль - Вест Бромвич 1:1. Доигрались... - изображение 1

Счет 1:0 очень скользкий, не убедительный по ходу игры и многие специалисты называют его своеобразной ловушкой, в которую могут попасть даже самые опытные команды. "Ливерпуль" продолжал атаковать, создавал множество проблем для "дроздов", но не рисковал и для второго мяча приложил недостаточно усилий. В последней трети игры "Вест Бромвич" пошел ва-банк.

Первый настоящий тревожный звоночек для чемпиона прозвучал, когда Сойерс вырвался на свидание с Алисоном, чудом голкипер выиграл дуэль. Затем "дрозды" провели еще несколько острых выпадов, мерсисайдцы начали нервничать и допустили ошибку. Прошел навес с фланга и Аджайи головой пробил в штангу... а от штанги круглый залетел в сетку.

Команда Клоппа все еще возглавляет турнирную таблицу, но огромная ватага преследователей мечтают (и имеют возможность) догнать лидера, да, уже в ближайшее время. Время Боксинг дэй. "ВБА" все еще в зоне вылета, но положение "дроздов" совсем не безнадежно.

АПЛ. 15-й тур

Стадион: Энфилд (Ливерпуль)
Главный судья: Кевин Френд (Лестершир)

Ливерпуль - Вест Бромвич 1:1

Голы: Мане 12 - Аджайи 82

Ливерпуль: 1. Алисон, 3. Фабиньо, 26. Робертсон, 5. Вейналдум, 9. Фирмино (Ориги 90), 10. Мане, 14. Хендерсон, 17. Джонс (Окслейд-Чемберлен 83), 66. Александер-Арнольд, 32. Матип (Р. Уильямс 60), 11. Салах.

Вест Бромвич: 1. Джонстон, 2. Ферлонг, 3. Гиббс, 6. Аджайи, 27. О`Ши, 18. Галлахер (Иванович 90+1), 10. Филлипс, 11. Диангана, 19. Сойерс, 7. Робинсон (Перейра 73), 29. Ахирн-Грант (Остин 79).

Попередження: О`Ши 56

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В статье: Юрген Клопп Вест Бромвич Альбион Ливерпуль
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Комментарии (5)
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Spokoyno (Киев)
27.12.2020 в 21:26
ПОЧАЛОСЬ! Тут один коментатор вчора... майже мої слова повторив, що пару років тому Ліверпуль програв свою перевагу та чемпіонство саме у новорічну свистопляску... Тому і Клопп так нервував. По Салаху згоден з skopa стільки втрат ЖАХ! Недарма він у трійці гірших за оцінками whoscored. Замість того, щоб у першому, коли гості були ніякі, їх хоронити Мохамед і ... дали їм шанс! Ну не можна так починати такий важкий відрізок!
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skopa (Харьков)
27.12.2020 в 21:00
Слов нет, одни выражения..Грешным делом думал, что отстоят свои ворота, но..Но в Ливерпуле подрастает "талантливая" молодежь..Джонс, Вильямс, кто там еще..Привозили, привозили и таки привезли..Ну и красавец Салах..Это все равно , что играть весь матч вдесятером..После 15 минут стало ясно , что он никакой-весь фарт удачных касаний с мячом использовал в прошлой встрече, когда результат был уже ясен.Почему не заменить его на Шакири или Ориги, или другого чайника с лавки.Хуже точно бы не было..Кто ж его купит после таких игр?
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Romerik (YNWA)
27.12.2020 в 21:44
По Салаху не согласен, в плане того что кто его купит... Поверь что купят и причем не меньше чем за 70 лимонов... Богатые вороны смотрят сначала на имя, а потом на игру.. И джонс как по мне не очень то и портит картину игры в матчах... А от Вильямс - это п*здец полный... Как Клоп вообще его ставит в состав, если он кроме роста ничем больше не силен... Это то еще бревно... Я ржал когда соперник его как стоячего обогнал в забеге... Он то вообще не к месту...
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football_soccer (Украина)
27.12.2020 в 20:38
вроде играл Ливер, а по ощущениям от матча это был Сити образца прошлого и начала этого сезона, одетый в красные футболки. Вялый перекат мяча, вымученный гол, после гола перестают играть, ближе к концовке привозят гол в свои, после чего банально не успевают забить победный.
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okolegko (Київ)
27.12.2020 в 20:29
Boxing Day у всій красі. Варто було розслабитися після 7:0, одразу отримали ляпаса. Не Астон Вілла, але все ж...
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