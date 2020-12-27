Ливерпуль предложил Вейналдуму новый контракт несколько недель назад. Игрок до сих пор не согласился

Полузащитник "Ливерпуля" Жоржиньо Вейналдум не спешит продлевать контракт с "Мерсисайдцами". Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем аккаунте в Twitter:

" "Ливерпуль" предложил новый контракт Вейналдуму несколько недель назад. Предложение до сих пор не принято. Джинни хочет подумать. Он уважает свой клуб и отдаст приоритет именно "Ливерпулю", или предупредит его, перед тем, как вести переговоры с другим клубом", - написал Романо.

Напомним, в Вейналдума летом следующего года заканчивается контракт с "Мерсисайдцами". Уже с 1 января он сможет подписывать предварительное соглашение со следующим клубом. Ранее сильный интерес к игроку проявляла "Барселона". Рональд Куман лично заинтересован в приобретении футболиста.

В этом сезоне голландец провел 21 матч во всех турнирах, отметившись одним забитым голом. За "Ливерпуль" он выступает с июля 2016 года. За это время с командой Вейналдум выиграл Лигу Чемпионов, чемпионат Англии, Суперкубок Европы и КЧМ. Сейчас 30-летний игрок оценивается в 40 млн евро по данным портала Transfermarkt.