Пол Скоулз: Бруно Фернандеш лучше меня. Хотел бы поиграть с ним

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз прокомментировал вклад в команду игры Бруно Фернандеша:

"То, что он делает, на самом деле является феноменальным. Думаю, если вы посмотрите, с тех пор, как он здесь "Манчестер Юнайтед" набрал почти столько же очков, как "Ливерпуль", что удивительно, учитывая плохой старт сезона.

У него хорошая статистика. Будем надеяться, что он продолжит в том же духе. Он лучше меня. Он забивает больше голов, чем я, он создает больше голов, чем я. Я хотел бы поиграть с ним, он делает разницу.

До его прихода "МЮ" трудно давалось создания моментов, однако сейчас они могут забить три, четыре или пять голов в каждой игре", - сказал Скоулз.