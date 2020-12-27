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Пол Скоулз: Бруно Фернандеш лучше меня. Хотел бы поиграть с ним
Очередная ода для португальца
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз прокомментировал вклад в команду игры Бруно Фернандеша:
"То, что он делает, на самом деле является феноменальным. Думаю, если вы посмотрите, с тех пор, как он здесь "Манчестер Юнайтед" набрал почти столько же очков, как "Ливерпуль", что удивительно, учитывая плохой старт сезона.
У него хорошая статистика. Будем надеяться, что он продолжит в том же духе. Он лучше меня. Он забивает больше голов, чем я, он создает больше голов, чем я. Я хотел бы поиграть с ним, он делает разницу.
До его прихода "МЮ" трудно давалось создания моментов, однако сейчас они могут забить три, четыре или пять голов в каждой игре", - сказал Скоулз.
Бруно Фернандеш перешел в стан "красных дьяволов" в январе этого года. С тех пор он провел за "МЮ" 44 матча, забив 26 голов и отдав 16 результативных передач. Ориентировочная стоимость португальца по данным портала Transfermarkt составляет 90 млн евро.
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