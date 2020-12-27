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Только двум клубам АПЛ разрешили проводить матчи с болельщиками

Англия
(1 голосов)

Оба из одного города

Только двум клубам АПЛ разрешили проводить матчи с болельщиками
Новина українською

После обновленных правил и ограничений Великобритании в связи борьбы с пандемией коронавируса появились новые ограничения для болельщиков, которые хотят посетить матчи чемпионата Англии вживую. Из двадцати клубов АПЛ только "Ливерпуль" и "Эвертон" откроют свои трибуны для фанатов в период Boxing Day. Об этом сообщает SkySports.

Эти команды смогут продать до 2 тысяч билетов на домашние поединки. Остальные коллективы пока будут проводить игры без болельщиков. Следующий пересмотр правил, учитывая текущую ситуацию, состоится через две недели.

Отметим, что впервые после начала пандемии болельщики в Англии вернулись на стадионы только в начале декабря, но с очень большими ограничениями.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) АПЛ Ливерпуль
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Источник:
SkySports

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Комментарии (1)
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football_soccer (Украина)
27.12.2020 в 22:47
что-то я ничего не понимаю. Все это время, только и говорили про вакцину вакцину и еще раз вакцину. Ну вот она появилась, вот люди её получают. Уже официально в ЕС. Но ограничения только усиливают. А в НБА игрокам вообще запретили вакцинироваться , под предлогом того, что спешить некуда , подождут еще... Какой-то сюрреализм и полнейшая алогичность .
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