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Только двум клубам АПЛ разрешили проводить матчи с болельщиками
Оба из одного города
После обновленных правил и ограничений Великобритании в связи борьбы с пандемией коронавируса появились новые ограничения для болельщиков, которые хотят посетить матчи чемпионата Англии вживую. Из двадцати клубов АПЛ только "Ливерпуль" и "Эвертон" откроют свои трибуны для фанатов в период Boxing Day. Об этом сообщает SkySports.
Эти команды смогут продать до 2 тысяч билетов на домашние поединки. Остальные коллективы пока будут проводить игры без болельщиков. Следующий пересмотр правил, учитывая текущую ситуацию, состоится через две недели.
Отметим, что впервые после начала пандемии болельщики в Англии вернулись на стадионы только в начале декабря, но с очень большими ограничениями.
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