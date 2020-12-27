Только двум клубам АПЛ разрешили проводить матчи с болельщиками

После обновленных правил и ограничений Великобритании в связи борьбы с пандемией коронавируса появились новые ограничения для болельщиков, которые хотят посетить матчи чемпионата Англии вживую. Из двадцати клубов АПЛ только "Ливерпуль" и "Эвертон" откроют свои трибуны для фанатов в период Boxing Day. Об этом сообщает SkySports.

Эти команды смогут продать до 2 тысяч билетов на домашние поединки. Остальные коллективы пока будут проводить игры без болельщиков. Следующий пересмотр правил, учитывая текущую ситуацию, состоится через две недели.

Отметим, что впервые после начала пандемии болельщики в Англии вернулись на стадионы только в начале декабря, но с очень большими ограничениями.