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Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:1. Моуриньо снова оступился

Англия
(1 голосов)

Хоспур без побед в четвертом подряд матче чемпионата

Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:1. Моуриньо снова оступился
UA-Футбол
Новина українською

Не выдерживает "Тоттенхэм" плотного графика и экстремальной ситуации Боксинг дэй. Вроде как все получалось у "шпор" (в начале), а затем - не очень. Первая же атака гостей завершилась голом, пасом Дэвиса воспользовался Ндомбеле. Можно фавориту строить игру от обороны. Но андердог был против, собрался, организовался и оказал сопротивление.

Впрочем, неправильно называть "волков" андердогами, это опытная команда, которая неудачно начала сезоне, испытывает определенные проблемы, но регулярно доставляет проблемы грандам.

Может быть, что на поле "Молиньо" в 15-м туре шла вязкая борьба, так называемый силовой футбол, позиционная и тактическая игра. Моментов (настоящих голевых) было созданно не много. При этом "волки" не заслужили поражения, смогли реализовать свой шанс - Сесс забил головой после навеса с углового. "Хотспур" пока не выглядит командой, которвая вмешается в борьбу за первое место, но остается близко к группе лидеров, рядом с претендентами. Пока все зависит от Моуриньо.

АПЛ. 15-й тур

Стадион: Молиньо (Вулверхэмптон)
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир)

Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:1

Голы: Сесс 86 - Ндомбеле 1

Вулверхэмптон: 11. Патрисиу, 16. Коуди, 22. Семеду, 5. Марсал, 8. Невеш, 27. Саисс, 28. Моутинью, 37. Траоре, 7. Педру, 10. Поденсе, 17. Силва.

Тоттенхэм: 1. Льорис, 2. Доэрти, 3. Регилон (Бергвейн 63), 6. Мина Санчес, 15. Дайер, 33. Дэвис, 5. Хейбьерг, 8. Уинкс, 28. Ндомбеле (Сиссоко 70), 7. Сон Мин, 10. Кейн.

Предупреждения: Поденсе 46, Коуди 58, Марсал 68, Семеду 70 - Уинкс 45

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В статье: Жозе Моуриньо Вулверхэмптон Тоттенхэм (Лондон)
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Комментарии (1)
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мы за динамо (киев)
27.12.2020 в 23:16
а хто це такий шо обступився
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