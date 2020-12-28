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И Ярмоленко там был. Вест Хэм - Брайтон 2:2. Обзор матча и видео голов
Вест Хэм - Брайтон ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 27.12.2020 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
"Вест Хэм" с "Брайтоном" провели насыщенный поединок – четыре гола на двоих. Весь второй тайм в команде Мойеса сыграл украинец Андрей Ярмоленко. Он даже причастен к одной из результативных атак.
Развязка пришлась аж на финальные минуты, когда хозяева пошли отыгрываться и преуспели. Смотрите, как разворачивались события, в видеообзоре матча 15-го тура АПЛ.
АПЛ. 15-й тур
Олимпийский стадион (Лондон)
"Вест Хэм" - "Брайтон" 2:2
Голы: Джонсон 60, Соучек 82 - Мопе 44, Данк 70
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