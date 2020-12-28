И Ярмоленко там был. Вест Хэм - Брайтон 2:2. Обзор матча и видео голов

"Вест Хэм" с "Брайтоном" провели насыщенный поединок – четыре гола на двоих. Весь второй тайм в команде Мойеса сыграл украинец Андрей Ярмоленко. Он даже причастен к одной из результативных атак.

Развязка пришлась аж на финальные минуты, когда хозяева пошли отыгрываться и преуспели. Смотрите, как разворачивались события, в видеообзоре матча 15-го тура АПЛ.