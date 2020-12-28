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Моуриньо не тянет? Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:1. Обзор матча и видео голов

Англия
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Вулверхэмптон - Тоттенхэм ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 27.12.2020 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Моуриньо не тянет? Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:1. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
Новина українською

Не так давно "Тоттенхэм" был на передовых позициях в АПЛ, а ныне "шпорам" проблематично даже закрепиться в топ-5. Не все гладко у Жозе Моуриньо и крайний матч ярко это показал.

На поле "Вулверхэмптона" "шпоры" вели в счете уже с первой минуты, но ни развить, ни удержать преимущество не сумели. Ничья 1:1.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 15-го тура АПЛ

АПЛ. 15-й тур
"Вулверхэмптон" - "Тоттенхэм" 1:1
Голы: Сесс 86 - Ндомбеле 1

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В статье: Вулверхэмптон АПЛ Тоттенхэм (Англия)
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