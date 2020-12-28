Скромность украшает. Лидс - Бернли 1:0. Обзор матча и видео гола

У "Лидса" была довольно неудачная серия – лишь одна победа в последних четырех турах АПЛ. Поэтому крайне важно для команды Бьелсы было достичь успеха в противостоянии с "Бернли". Пусть скромно – но победный результат в кармане.

Смотрите, как это было, в видеообзоре поединке 15-го тура чемпионата Англии.

Английская Премьер лига, 15-й тур

"Лидс" – "Бернли" 1:0

Гол: Бэмфорд (5, пен)