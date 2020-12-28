Моуриньо: Мои игроки не сыграли лучше только потому, что не могли

Главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Жоузе Моуринью прокомментировал итоги матча 15-го тура Премьер-лиги с "Вулверхэмптоном". Команды сыграли вничью – 1:1. "Шпоры" забили в первом тайме, а пропустили в конце.

"Не знаю, заслуживали ли мы большего, чем одно очко. Случилось лучшее, что могло произойти – мы забили на первой минуте. Мы контролировали матч, но пропустили мяч с углового. У нас было 89 минут, чтобы забить больше голов, но мы не сделали этого", - цитирует Моуриньо Goal.

"Это очень расстраивает. Сегодня случилось то же самое, как и в матче с "Ливерпулем", где мы контролировали 90 минут соперников и пропустили со стандарта. Мы не планировали глубоко защищаться. Игроки знают, о чем я их просил в перерыве. И если они не могли сыграть лучше, то только потому, что они не могли сыграть лучше".

Следующий матч "Тоттенхэм" сыграет дома 30 декабря с "Фулхэм". Добавим, что в настоящее время у команды Моуриньо продолжается серия без побед, которая насчитывает уже четыре матча. Шпоры упали со второй строчки на пятое место.