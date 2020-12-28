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Анчелотти не относит Эвертон к претендентам на чемпионство
Главный тренер ирисок призывает реалистично оценивать уровень команды
Главный тренер “Эвертона” Карло Анчелотти сомневается в том, что его команда сможет побороться за чемпионство в АПЛ в сезоне 2020/2021.
После 15 туров “Эвертон” занимает в турнирной таблице второе место, отставая от лидера “Ливерпуля” на три очка.
“Можно ли назвать нас претендентами на титул? Если реально, то нет. В Премьер-лиге очень высокая конкуренция. Мы рады тому, что занимаем второе место, но наша цель остается неизменной – это выход в еврокубки”.
Сегодня вечером в 22:00 по киевскому времени “Эвертон” будет играть против “Манчестер Сити”. Даже если “ириски” обыграют команду Гвардиолу, они все равно не станут претендентами на чемпионство, считает Анчелотти.
“Ничего не изменится. Мы должны быть честны сами с собой. Мы не находимся на том же уровне, что и Сити. Мы хотели бы туда добраться, и пока только работаем над этим”, – приводит слова Анчелотти Daily Mail.
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