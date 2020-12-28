Сборная мира-2020. Версия UA-Футбол. Атакующий полузащитник

Когда весной этого года "Ливерпуль" на всех парах мчал к своему первому титулу АПЛ в истории, вся футбольная Англия оголтело рассуждала на тему того, кому из состава "красных" стоит вручить премию лучшего игрока сезона – образцовому профессионалу Джордану Хендерсону, непроходимому лидеру обороны Вирджилу ван Дейку или может кому-то из великолепного дуэта Мане-Салах, наводившего ужас на всех защитников чемпионата? Все перечисленные соискатели награды были достойны похвалы, однако на самом деле искомый нами герой обитал немного восточнее графства Мерсисайд. А его превосходство над всеми остальными было настолько очевидным, что награда всё же нашла его светлую голову, несмотря на общепринятую антипатию к его клубу. Конечно же, речь о Кевине Де Брюйне.

Де Брюйне можно смело вносить в число самых универсальных и совершенных футболистов современности. Смотря на его игру, невольно возникают ассоциации с целым рядом совсем разных футболистов прошлого и настоящего. Своей любовью к вертикальности и поиску сложных вариантов для передач Кевин может напомнить любителям АПЛ Фабрегаса, хотя Сеск мог бы только мечтать о мобильности бельгийца. Радиоуправляемые кроссы по своему исполнению отдают самим Бекхэмом. По словам экс-партнёра Дэвида по "МЮ" Гари Невилла, большинство игроком подают в определенную зону, в то время как Де Брюйне и Бекхэм всегда выбирают конкретный адресат для подачи. А по умению находить свободное пространство и руководить прессингом команды КДБ сравним с другим гением нашей эпохи Томасом Мюллером. Хотя самый точный аналог Кевина – это Йохан Кройфф. Великий голландец сочетал в себе столь широкий диапазон угроз, чем ставил в тупик оппонентов. Эту же параллель проводит и экс-тренер Кевина по "Генку" Хейн Ванхазебрук:

"Он напоминает мне Кройффа разноплановостью своей игры. Кевин может решать эпизоды индивидуальным мастерством, обладает ударом, отдает голевые пасы. Но это не все – он также хорошо ведет игру, может оттянуться к защитникам и отдать невероятный дальний пас со своей половины, может играть между линиями".

Ещё одна отличительная черта бельгийца – умение играть на разных позициях и в разных ролях, в чём Кевину есть мало равных в мире. Как-то Марсело Бьелса на одной своей из своих известнейших лекций объяснял главному тренеру сборной Бразилии Тите, почему тот использует слева в защите Марсело, хотя Филипе Луис защищается в три раза лучше. "Все дело в мультифункциональности. Вам нравится, что он даёт в полузащите, а также как он действует как вингер", – сказал великий аргентинец. Эта мультифункциональность свойственна и Де Брюйне. По собственному признанию Кевина за свою карьеру он поиграл на 6 разных позициях. Это не только усовершенствовало его собственную игру, но и позволило проникнуть в головы своих партнёров и лучше понимать их замыслы. А если с замыслами не очень, как часто бывает с Бенжаменом Менди, КДБ жестами или выкриками даст товарищу необходимые указания.

Естественно, столь многогранным игроком Кевин стал не сразу. На раннем этапе карьеры бельгиец выделялся умением найти свободное пространство и, само собой, своим пасом. Кроме того, многие до сих пор недооценивают его физические данные, хотя для Кевина никогда не было проблемой протащить мяч на 20-30 метров в контратаке. С такими набором навыков ему было суждено впервые засиять на топ-уровне именно в Бундеслиге – динамичной лиге с частыми переходами, где Кевин вовсю демонстрировал свою нацеленность на вертикальные передачи.

Де Брюйне успел поиграть в Германии за "Вердер" (10+9 в 33 матчах в сезоне 2012/13) на правах аренды из "Челси", после чего настоял на своей продаже в "Вольфсбург". В своём единственном полном сезоне в составе "волков" он выдал феноменальные 30 результативных действий (10+20) в Бундеслиге, после чего отправился покорять Англию. Вот что говорит о нём его тогдашний наставник Дитер Хеккинг:

"Кевин – феномен. Он появляется на любом участке поля, потом исчезает и снова появляется в нужном месте и в нужное время. Он идеальный игрок в момент перехода из обороны в атаку, он на фантастическом уровне чувствует пространство. Никто не понимает, как против него обороняться".

В первом сезоне в "Манчестер Сити" Де Брюйне успел застать ещё Мануэля Пеллегрини, хотя настоящий переворот произошёл с приездом на "Этихад" Хосепа Гвардиолы годом позже. Каталонец, в отличии от предыдущих тренеров Кевина, преимущественно использовавших его на позиции "десятки" или на флангах атаки, предоставил Де Брюйне роль "свободной восьмёрки", которая максимально раскрыла все его качества. Итальянцы ещё называют эту роль "меццалой". Меццала – нацеленный на нападение полузащитник, действующий в полуфланге. Отсюда Кевин больше вовлечён в построение атак, но при этом имеет возможность подключиться вперёд при необходимости. А главное тут чуточку более просторно, чем в центре, и для подачи зона также удобная.

Гвардиола обучил бельгийца тонкостям позиционного футбола, не разрушая при этом его природной нацеленности на вертикальный футбол. Кевин так и остался настоящей динамо-машиной по созданию голевых моментов, но теперь он ещё более вариативен и лучше понимает игру. Они идеально дополнили друг друга – Гвардиола прощает Де Брюйне точность передач в районе 70-75 процентов, а тот в свою очередь придаёт игре команды Пепа необходимую остроту и прямолинейность.

В нынешнем сезоне "Манчестер Сити" находится в состоянии упадка, вызванный уходом Давида Сильвы, старением Фернандиньо и нестабильной формой ряда исполнителей. Но если кто всегда и держит марку, так это Де Брюйне. На фоне игрового кризиса "горожан" Кевин вряд ли выбьет прошлогодние 13+20 в АПЛ, но его влияние в команде лишь возросло. Недавно Гвардиола продлил свой контракт до 2023 года. А это означает, что следующим летом клуб планируют перезапуск проекта, и можно не сомневаться, что Де Брюйне останется ключевой фигурой в преображённом "Сити".

Запасной – Садио Мане

Мане нельзя сопоставить с Де Брюйне по позиции, но не включить сенегальца в итоговую сборную года было бы преступлением. Пожалуй, Садио был вторым лучшим игроком АПЛ в прошлом сезоне. Мане внёс неоценимый вклад в долгожданное чемпионство "Ливерпуля", не забывая при этом демонстрировать лидерские качества в нужный для команды момент. Доказательством этому служит 19 голов в 35 поединках АПЛ, 7 из которых были победными в матче. Также трудолюбивый вингер не забывал и ассистировать партнёрам, отдав 9 результативных передач.

В сравнении со своим коллегой по амплуа Салахом сенегалец немного больше отвечает за созидание, в то время как Мохамед является главным финишером команды. А связка Мане с Эндрю Робертсоном выделяется даже в "Ливерпуле", где все казалось бы понимают друг друга на телепатическом уровне.