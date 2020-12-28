Лэмпард: Челси считали претендентом на титул, но я не соглашался, потому что это не так

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился мыслями о возможностях своей команды в нынешнем сезоне.

"Некоторые хотели говорить о нас как о претендентах на титул, но я никогда с этим не соглашался, потому что это не так. Чтобы бороться за чемпионство, нужно время. Ты узнаёшь футболистов, а им нужно узнавать самих себя. Некоторые из них ещё молоды, другие раньше не играли в Премьер-лиге, так что нам предстоит проходить через такие трудные времена.

Не думаю, что этот сезон мог стать для нас лёгкой прогулкой. Нам удалось обрести уверенность и выдать серию без поражений, но когда проигрываешь несколько матчей, становится гораздо сложнее. Единственный способ справиться с этим – биться на поле и усердно работать на тренировках. Именно эту идею я буду вбивать в головы игроков", — цитирует Лэмпарда Goal.com.

Сегодня, 28 декабря, "Челси" на своём поле сыграет с "Астон Виллой" в матче 16-го тура английской Премьер-лиги.