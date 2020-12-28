  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Сульшер: Кавани сможет играть ещё несколько лет на самом высоком уровне
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сульшер: Кавани сможет играть ещё несколько лет на самом высоком уровне

Англия
(1 голосов)

Наставник МЮ рассчитывает на звездного форварда

Сульшер: Кавани сможет играть ещё несколько лет на самом высоком уровне
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением об уругвайском нападающем манкунианцев Эдинсоне Кавани.

"Я доверяю Эдинсону. В „Манчестер Юнайтед“ высокая конкуренция за место в составе, но он, если всё будет хорошо, начнёт больше игр в старте, чем на скамейке запасных. Кавани — настоящий профессионал. Его привычки — всё в нём показывает, почему у него была такая блестящая карьера.

На данный момент, похоже, у него осталось несколько лет на самом высоком уровне. Даже в таком возрасте он всё ещё один из самых ярких игроков, которые у нас есть. Я не могу не признать, что он оказал большое влияние на нашу команду, когда присоединился к нам", — цитирует норвежского специалиста Sky Sports.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги форвард провёл восемь матчей, забил три гола и отдал две голевые передачи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эдинсон Кавани Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...