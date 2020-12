Хозяева не дотерпели, гости не постарались. АПЛ. Кристал Пэлас – Лестер 1:1

Сценарий поединка прояснился очень быстро: "Лестер" давит, но упускает множество моментов (взять хотя бы нереализованный пенальти от Ихеаначо), а "Кристал Пэлас" старается отвечать на контратаках. Также хозяева не стеснялись организовывать собственные выпады во время передышек гостей. Если пройтись по персоналиям в первом тайме, то особенно запомнились Менди и Заха – хавбек "лисов" выжигал центр поля, форвард "орлов" старался вести партнеров за собой.

Неудивительно, что именно Уилфред ошарашил Шмейхеля за полчаса до финального свистка – нападающий отклеился от защитников "Лестера" и открыл счет аккуратным выстрелом в ближний угол после высокой подачи. Гости стали действовать намного шире, поэтому "Кристал Пэлас" не удалось удержать победный результат – Харви Барнс, палочка-выручалочка Роджерса, разобрался в непростой ситуации и точно пробил мимо Гуайты. Сейчас подопечные Ходжсона идут на 13-й позиции в зачетном рейтинге, "лисы" пока вторые.

8 - Wilfried Zaha has scored eight goals in 14 Premier League appearances this season, twice as many as he netted in 2019-20 (4 in 38 apps). Glad. pic.twitter.com/XdQVHi6pzR