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Официально: Матч Эвертон - Ман Сити перенесен

Англия
(1 голосов)

Причина - коронавирус

Официально: Матч Эвертон - Ман Сити перенесен
UA-Футбол
Новина українською

Официально пресс-служба "Эвертона" сообщает, что сегодняшний матч "ирисок" против "Ман Сити" перенесен.

Основная причина - вспышка COVID-19 в составе "горожан". Ранее положительный тест сдали Уокер и Жезус, но количество случаев, вероятно, растет.

Игра должна была пройти сегодня. Пока что, приблизительные сроки переноса не называются. Как и судьба будущих матчей команды Гвардиола.

Отметим также, что в таблице "Эвертон" идет вторым, в то время как "Ман Сити" - шестым.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Манчестер Сити коронавирус
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Комментарии (1)
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football_soccer (Украина)
28.12.2020 в 18:19
тю, футбол это индустрия, где вращаются миллиарды , и они не могут вакцинировать игроков? В чем тогда смысл выпуска вакцины? Все ждали вакцину, вот вакцина, так берите и вакцинируетесь. Сколько же можно матчи переносить??!
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