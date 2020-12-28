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Официально: Матч Эвертон - Ман Сити перенесен
Причина - коронавирус
Официально пресс-служба "Эвертона" сообщает, что сегодняшний матч "ирисок" против "Ман Сити" перенесен.
Основная причина - вспышка COVID-19 в составе "горожан". Ранее положительный тест сдали Уокер и Жезус, но количество случаев, вероятно, растет.
???? | Following a Premier League Board Meeting this afternoon, #EFC has been informed that tonight's fixture against @ManCity has been postponed on medical grounds due to an increase in cases of COVID-19 in the Manchester City squad.— Everton (@Everton) December 28, 2020
Игра должна была пройти сегодня. Пока что, приблизительные сроки переноса не называются. Как и судьба будущих матчей команды Гвардиола.
Отметим также, что в таблице "Эвертон" идет вторым, в то время как "Ман Сити" - шестым.
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