Подальше от Кумана. Арсенал может подписать Рики Пуча

Лондонский "Арсенал" зимой попытается укрепить линию полузащиты. Решить проблему может помочь Рики Пуч.

По информации The Athletic, "канониры" внимательно следят за 21-летним игроком "Барселоны". Его контракт заканчивается летом 2021-го.

Пуч в этом сезоне попал в немилость Рональда Кумана, который недоволен футболистом. Не так давно он говорил, что Рики делает недостаточно на тренировках.

Всего в текущем сезоне Пуч успел отыграть лишь 77 минут.