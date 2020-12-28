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Подальше от Кумана. Арсенал может подписать Рики Пуча

Англия
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Испанец сейчас почти не играет

Подальше от Кумана. Арсенал может подписать Рики Пуча
UA-Футбол
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Лондонский "Арсенал" зимой попытается укрепить линию полузащиты. Решить проблему может помочь Рики Пуч.

По информации The Athletic, "канониры" внимательно следят за 21-летним игроком "Барселоны". Его контракт заканчивается летом 2021-го.

Пуч в этом сезоне попал в немилость Рональда Кумана, который недоволен футболистом. Не так давно он говорил, что Рики делает недостаточно на тренировках.

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Всего в текущем сезоне Пуч успел отыграть лишь 77 минут.

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В статье: Арсенал (Лондон) Барселона Рики Пуч
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