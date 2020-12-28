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Подальше от Кумана. Арсенал может подписать Рики Пуча
Испанец сейчас почти не играет
Лондонский "Арсенал" зимой попытается укрепить линию полузащиты. Решить проблему может помочь Рики Пуч.
По информации The Athletic, "канониры" внимательно следят за 21-летним игроком "Барселоны". Его контракт заканчивается летом 2021-го.
Пуч в этом сезоне попал в немилость Рональда Кумана, который недоволен футболистом. Не так давно он говорил, что Рики делает недостаточно на тренировках.
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Всего в текущем сезоне Пуч успел отыграть лишь 77 минут.
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