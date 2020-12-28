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Жиру забил свой 32-й гол головой в АПЛ - это лучший показатель с момента дебюта француза
Головой можно не только думать, но и голы забивать
В матче 16-го тура АПЛ "Челси" на своем поле принимает "Астон Виллу". Голом в первом тайме отметился Оливье Жиру.
Точный удар стал для француза 32-м, который он нанес головой в рамках АПЛ. Никто с 2012-го года, в котором и дебютировал Жиру, не отмечался головой чаще.
32 - Since his Premier League debut in August 2012, Olivier Giroud has scored more headed goals than any other player in the competition (32). Artist. pic.twitter.com/its8vlRYR9— OptaJoe (@OptaJoe) December 28, 2020
Отметим, что всего в английском первенстве Оливье наколотил 88 голов, играя за "Арсенал" и "Челси".
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