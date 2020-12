Жиру забил свой 32-й гол головой в АПЛ - это лучший показатель с момента дебюта француза

В матче 16-го тура АПЛ "Челси" на своем поле принимает "Астон Виллу". Голом в первом тайме отметился Оливье Жиру.

Точный удар стал для француза 32-м, который он нанес головой в рамках АПЛ. Никто с 2012-го года, в котором и дебютировал Жиру, не отмечался головой чаще.

32 - Since his Premier League debut in August 2012, Olivier Giroud has scored more headed goals than any other player in the competition (32). Artist. pic.twitter.com/its8vlRYR9