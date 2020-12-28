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Жиру забил свой 32-й гол головой в АПЛ - это лучший показатель с момента дебюта француза

Англия
(1 голосов)

Головой можно не только думать, но и голы забивать

Жиру забил свой 32-й гол головой в АПЛ - это лучший показатель с момента дебюта француза
UA-Футбол
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В матче 16-го тура АПЛ "Челси" на своем поле принимает "Астон Виллу". Голом в первом тайме отметился Оливье Жиру.

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Точный удар стал для француза 32-м, который он нанес головой в рамках АПЛ. Никто с 2012-го года, в котором и дебютировал Жиру, не отмечался головой чаще.

Отметим, что всего в английском первенстве Оливье наколотил 88 голов, играя за "Арсенал" и "Челси".

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В статье: Оливье Жиру Челси (Лондон)
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