Артета признался, что страдал из-за плохих результатов Арсенала

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал, как справлялся с плохими результатами своей команды в чемпионате.

"Все мы страдали из-за плохих результатов. И я тоже страдал, так как чувствую себя ответственным. Мне очень хочется, что команда стала успешной и я стараюсь передать игрокам все свои знания, всю энергию.

Когда что-то не получается, то я ощущаю, что подвожу клуб и болельщиков, а это очень опустошает. Мы все сейчас должны сражаться и много работать, что все наладилось", - приводит слова испанца портал Goal.

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Стоит отметить, что несмотря на недавнюю победу над "Челси", "канониры" все равно остались на 15-м месте.